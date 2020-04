Kliniken bekommen einen neuen Geschäftsführer

Dr. Jan-Ove Faust übernimmt die Geschäftsführung der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen mit MVZ (Medizinische Versorgungszentren) Tochtergesellschaften, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Er folgt auf Melanie Zeitler-Dauner, die die Geschäftsführung Ende März verlassen hat (SZ berichtete). „Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen Experten gewinnen konnten, der über eine fundierte Erfahrung in der Geschäftsleitung eines Klinikverbundes in kommunaler Trägerschaft verfügt, der in den vergangenen Jahren die Umsetzung von großen Baumaßnahmen am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg mitgestaltet hat und zudem Mediziner ist“, wird die Aufsichtsratsvorsitzende der SRH Kliniken Kreis und Landrätin Stefanie Bürkle in der Mitteilung zitiert.

Der in Hamburg geborene 61-Jährige ist seit 2007 Direktor für Medizin und Pflege in der Oberschwabenklinik sowie Geschäftsführer der MVZ in Wangen und Ravensburg. „Ich freue mich darauf diesen regionalen Krankenhausverbund mit seinen MVZ und dem Fachpflegeheim zukunftsstark weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Arbeit im Landkreis Sigmaringen und sehe in den dortigen Klinken großes Entwicklungspotenzial“, sagt Faust laut Mitteilung.

Anfang der 1980er Jahre absolvierte er sein Medizinstudium in Hamburg. Nach seiner Approbation als Arzt folgte der Einsatz als Assistenzarzt an Kliniken für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin in Neumünster, Nürnberg und Hamburg. 1992 erlangte er seine Promotion an der Universität Hamburg. Ärztliche Positionen als Assistenzarzt und Stationsarzt folgten bis zu seiner Anerkennung als Facharzt für Anästhesiologie 1996. Hier arbeitete Faust mehr als vier Jahre als Oberarzt in der Abteilung für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Allgemeinen Krankenhaus Harburg. Darauf folgten verschiedene berufliche medizinische Stationen im Krankenhausbereich. Ab Mitte 1999 übernahm Faust parallel auch zunehmend die Leitung von großen Organisations- und Bauprojekten, beispielsweise für den Bau eines Interdisziplinären Diagnostik- und Therapiezentrum in Hamburg. Ab 2004 hatte Faust die Geschäftsführung Medizin und Pflege in den Regio Kliniken inne.

Bis zum Start von Jan-Ove Faust hat weiterhin Christine Neu, Mitglied der Geschäftsführung der SRH Kliniken, interimsweise die Geschäftsführung inne. Dies gewährleistet nicht nur eine konzentrierte Weiterführung begonnener Projekte sondern sichert in der aktuellen herausfordernden Corona-Krise die enge Verzahnung und Steuerung von Medizin, Pflege und Verwaltung, um eine optimale Patientenversorgung weiterhin zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung.