Klimawandel begünstigt Borkenkäferbefall

Extreme Bedingungen für den städtischen Wald: Aufgrund des Klimawandels und der immer wärmer und trockener werdenden Sommer sind immer mehr Nadelbäume von Borkenkäfern befallen. Der Trend ist seit den 2000er-Jahren, vor allem aber seit 2013 in Sigmaringen beobachtbar. „Die Tiere haben sich auch in diesem Jahr, wie befürchtet, sehr stark vermehrt“, sagte Walter Jäger, stellvertretender Fachbereichsleiter Forst beim Landratsamt, bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Das Klima sei schlecht für die Fichten und gut für die Käfer. In einem Sommer könnten sich hierzulande bis zu vier Käfergenerationen entwickeln. Das Problem, dass die Wälder immer mehr mit Tot- und Schadholz zu kämpfen hätten, sei nicht nur für den Landkreis sondern für ganz Europa exemplarisch. „In Sigmaringen haben wir noch Glück“, sagte Jäger. Selbst Schadholz könnte zu den üblichen Preisen verkauft werden, nicht zuletzt wegen guter Verkaufsbeziehungen.

Förster Stefan Fischer erläuterte den Waldwirtschaftsplan. 2019 sollen 13 305 Festmeter Nadelholz und 11 137 Festmeter Laubholz gemacht werden. Durch die Schaffung einer neuen Stelle wolle man in der Aufarbeitung noch schneller werden. Abzüglich der Aufwendungen soll von den ordentlichen Erträgen ein Überschuss von 422 900 Euro übrig bleiben, womit die Gemeinderäte sehr zufrieden waren.

Buche und Ahorn statt Fichte und Esche

Was neue Bestände angeht, wolle man künftig auf Buche und Ahorn statt Fichte setzen. Gemeinderat Elmar Belthle (CDU) wollte wissen, wie man der Käferplage mit sanften Mitteln Herr werden könne. „Es gibt kein probates Mittel“, so Jäger. Das Pheromonsystem des Käfers durchschaue man mittlerweile gut, aber die Massenvermehrung sei kaum in den Griff zu bekommen – außer mit sauberer Waldwirtschaft, was bedeute, die befallenen Bäume, die leider schwer als solche erkennbar seien, schleunigst zu beseitigen.

Matthias Dannegger (FWV) wollte wissen, wie es sich mit dem Eschensterben verhalte. „Es ist kein Bereich des Stadtwalds unbetroffen“, so Fischer. Ziel sei es, neue Baumarten anzupflanzen. Manche Bäume seien resistent.