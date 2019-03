Klimaaspekte immer im Blick behalten

„Wollen wir wirklich die Zukunft unserer Kinder verbrennen“ - unter dieser provokanten Frage ist die Podiumsdiskussion gestanden, die der Kreisverband des Bündnis90/ Die Grünen am Donnerstagabend in der Alten Schule durchgeführt haben. Dass das natürlich niemand will, ist in der gut besuchten Veranstaltung klargeworden, doch dass wie, wer und wann hat eine Menge Diskussionsstoff aufgeworfen.

Unter der Moderation von Gerhard Stumpp, Gemeinderat Bündnis90/Die Grünen von Sigmaringen, setzten sich sechs Diskutanten mit dem Themenpaket „Klimaschutz in Stadt und Landkreis Sigmaringen“ auseinander. Mit von der Partie waren Bioland-Landwirt Lothar Braun-Keller vom Bäumlehof Leibertingen, Magdalena Brodmann, Schülerin der Jahrgangsstufe 1 vom Gymnasium Heimschule Kloster Wald, Mathis Hoheisel, Schüler der Jahrgangsstufe 2 vom Gymnasium Liebfrauenschule Sigmaringen und Andrew McCormick, Geschäftsführer der Solar McCormick GmbH in Bad Saulgau. Für die Kirchen beteiligten sich Dorothee Sauer, Co-Dekanin und Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen und Frank Scheifers, Dipl. Theologe und Dekanatsreferent des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch an der Diskussion.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Schülerstreiks zum Klimaschutz, ausgelöst durch die schwedische Schülerin Greta Thunberg, hatten die Veranstalter beide Gymnasiasten eingeladen. Diese berichteten im Laufe der gut zweistündigen Podiumsrunde, wie die Klimadebatte aus Schülersicht gewertet wird und was aus ihrer Sicht zu tun ist. Natürlich müsse jeder einzelne seinen Teil dazu beitragen, dass das Leben für die junge Generation noch lebenswert ist, so Magdalena Brodmann, aber es dürfe nicht sein, dass die Politik das Thema auf die Bevölkerung alleine abwälze. Mathis Hoheisel ergänzte mit Blick auf die Älteren im Publikum: „Bei Ihnen löst sich das Problem in absehbarer Zeit biologisch, aber wir wollen noch eine ganze Weile dableiben“.

Klimawandel ist auch für Landwirte spürbar

Dass der Klimawandel auch für Landwirte auf der Alb bereits spürbar ist, machte Braun-Keller deutlich. Noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte die Rapsblüte im Rheintal zwei Wochen früher ein als auf der Alb. Jetzt habe die hiesige Rapsblüte das Rheinland eingeholt. Zuvor hatte Stumpp Ergebnisse der Wissenschaft zitiert, wonach seit der Rißeiszeit, bei der die Region um Sigmaringen „bis zum Nollhof“ unter den Ausläufern des Rheingletschers lag, die weltweite Durchschnittstemperatur um knapp fünf Grad gestiegen sei. „Was bei einer weiteren Steigerung geschieht, kann sich im Grunde jeder ausmalen“. Jedes Handeln, von wem auch immer, sollte unter Klimaaspekten geschehen, war auch der Tenor der Kirchenvertreter. Damit das bei allen ankommt, sollte die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die dann auch eingehalten werden müssten, so eine Wortmeldung aus dem Publikum. „Mit Forderungen oder Vorschriften haben wir schlechte Erfahrungen gemacht“, sagte Stumpp, „das wird von der Bevölkerung abgestraft“.

Zum Thema „die Politik“ oder „die Politiker“ meldete sich Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden zu Wort. Sie wehrte sich gegen die verbale Pauschaliesierung und erinnerte daran, dass Politik von Menschen und Parteien mit unterschiedlichen Meinungen gemacht werden. In einer Demokratie führe das dazu, dass manches Ansinnen von den Regierungspartnern abgelehnt werde. Als Beispiel nannte sie das von den Grünen im Landtag eingebrachte Klimaschutzgesetz, das in jüngster Vergangenheit vom Regierungspartner abgelehnt worden sei. Ein weiteres Thema waren die erneuerbaren Energien mit allem, was dazu gehört, einschließlich Eigennutzung des von der eigenen Photovoltaikanlage produzierten Stroms. Dazu hatte Andrew McCormick eine Menge zu sagen. Er plädierte dafür, mehr Anreize seitens der Politik zu setzen. Dass alle Klimaschutzaspekte nur unter dem wirtschaftlichen Fokus gesehen werden, bedauerten alle Diskutanten. Um das zu ändern, müsste auf allen Ebenen mehr Bewusstsein geschaffen und ein vernetzteres Denken schon an den Schulen gelehrt werden.