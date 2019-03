Kleopatra und Trump treffen sich in Laiz

Ein Bühnenprogramm der Extraklasse hat am Samstagabend beim Laizer Bürgerball für jede Menge Vergnügen bei den Besuchern gesorgt. Tolle Kostüme, beeindruckender Gesang, akrobatische Showeinlagen, Nachdenkliches, Sinnliches und natürlich jede Menge Spaß und Tanz brachten Unterhaltung vom Feinsten auf die Bühne nach Balkenheim. Dabei stand für den Gastgeber, die Balkenstrecker Narrenzunft Laiz, in diesem Jahr noch eine weitere Aufgabe an: Das Stemmen der Bewirtung, was in den Vorjahren das Team der Brauereigaststätte Zoller-Hof übernommen hatte.

„Jetzt freu ich mich nur noch auf einen schönen Abend“, sagte Zunftmeister Johannes Wolf kurz vor Veranstaltungsbeginn. Denn die größte Hürde war genommen, das kulinarische Versorgen der Gäste. „Das war schon eine Herausforderung für uns, aber letztendlich haben wir es gut hinbekommen.“ Und so hatten viele der Balkenstrecker nicht an den Tischen, sondern am Herd oder hinter der Theke Platz genommen.Die Versorgung passte, das vierstündige Bühnenprogramm konnte aber durchaus den ein oder anderen das Essen und Trinken vergessen lassen. Hörens- und sehenswert wurden neue wie traditionelle Auftritte zelebriert. Zu den „Neuen“ zählten die Funkenmariechen, die als Tanzgarde gleich zu Beginn für Begeisterung sorgten, sowie Jutta Wolf, die das Lied Halleluja als „Hohes Lied der Loizer Fasnet“ neu interpretierte. Bemerkenswert war dabei nicht nur ihre wunderschöne Stimme, sondern auch ihre Gelassenheit, mit der sie die Technikpanne überspielte.

Seine geistigen Ergüsse in Reimform brachte wie in den Jahren zuvor der Meckerer von Laiz dar. Dabei durchwühlte er die Politik, sah „die AfD in der Opferroll, dabei haben die doch nur die Hosen voll“ oder griff regionale Themen auf. „Ein Hotel mit 200 Betten, der Pächter geht pleite, wetten?“ Natürlich blieben auch die Bürgermeisterwahl, das geplante Freibad oder die zwei Ehrenamtspreise für die Laizer nicht unerwähnt.

Einen „gruppenübergreifenden“ Auftritt boten Balkenstrecker, Balkenheimer und Backhausweiber, als sie sich zu „Rocky“ als Donauboxer in den Ring begaben. Dazu gesellte sich frisch toupiert Donald Trump alias Ortsvorsteher Wolfgang Querner, eskortiert von der schillernden Damenwelt. „Wer will schon Maffay sein“, bemerkte Querner mit einem Augenzwinkern in Richtung Jungnau an.

Die Stelzabächler, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, durchschritten schaurig-schön goldbehangen und mit Kleopatra auf den Schultern die Stuhlreihen in Balkenheim und boten als grazile Ägypter und auferstandene Mumien zwischen Pyramide und Sphinx eine ganz besondere Show.

Wissenstest wird zum Härtetest

„Wer weiß denn sowas?“ – der von der Laizer Musik spaßig erdachte Wissenstest entpuppte sich schnell als Härtetest für Ortsvorsteher Wolfgang Querner und Zunftmeister Johannes Wolf. Beide Herren mussten Musiktitel erraten und erhielten als Gewinn einen „Loizer“ Likör zum sofortigen Verzehr. Als sich dann auch noch griechischer Wein dazugesellte, wurde bereits so manchem Zuschauer mulmig.

Die selbsternannten Donausäcke machten ihrem Namen alle Ehre, zu Rock oder Walzer parodierten sie als überdimensionale Säcke auf der Bühne. Dabei zogen sie die Aufmerksamkeit des Publikum genauso an wie die „Zwoi beim Wellness“. Sarah Franziskowiak als genervtes Eheweib und Reiner Birmele als jemand, der nix anbrennen lässt, zeterten und lästerten im stinkenden Wasser des Sigmaringer Thermalbades, sehr zum Genuss des Publikums.

Als schrille Donauvögel kamen die Backhausweiber daher. Unter Schwarzlicht wurde das edle Federvieh in wundervolle Neonfarben getaucht, ein Lichtspiel, das begeisterte und sicher Nachahmer finden wird.

Den Abschluss bot die Laizer Männertanz-Gruppe. Ein Medley ihrer Auftritte der letzten zehn Jahre sorgte noch einmal für Hallenbeben, bevor sich die Tänzer von ihren „Choreografinnen“ Susanne Querner und Sabine Maier verabschiedeten, die die Aufgabe nach zehn „arbeitsreichen, aber wundervollen Jahren“ abgeben.