Kleinkünstler präsentieren sich kreisweit bei offenen Bühnen

Das Kreiskulturforum veranstaltet im Zuge des kreisweiten Kulturschwerpunkts 2015 zur Kleinkunst mit örtlichen Partnern sechs sogenannte offene Bühnen. Interessierte und Mutige aus der Bevölkerung sind dazu eingeladen, sich mit Auftritten aus den Kleinkunst-Sparten Kabarett, Comedy, Poetry-Slam, Lyrik, Musik, Theater, Jonglage, Zauberei oder Artistik dem Publikum zu präsentieren. Die einzige Bedingung besteht darin, dass ein Bühnenauftritt nicht länger als 15 Minuten dauern darf.

Eine Jury aus erfahrenen Kleinkunst-Akteuren und -Organisatoren aus dem Landkreis wird alle offenen Bühnen und zahlreiche weitere Veranstaltungen des kreisweiten Kleinkunst-Programms besuchen und am Ende über die Vergabe eines Kleinkunstpreises entscheiden. Die Preisvergabe soll am 12. März 2016 um 19.30 Uhr im ehemaligen Kloster Inzigkofen stattfinden. Die offenen Bühnen richten sich besonders an Nachwuchstalente unter 35 Jahren, teilt das Landratsamt mit. Für bereits erprobte Jung-Kleinkünstler gibt es am 14. November im Sigmaringer Hoftheater die Veranstaltung „Junges Kleinkunstfeuerwerk“. Sollten sich genug junge Leute mit eigenen Kleinkunstbeiträgen dem Wettbewerb auf den offenen Bühnen stellen, wird neben dem Kleinkunstpreis auch ein Förderpreis für den besten Nachwuchskünstler unter 35 Jahren vergeben. Er umfasst ein Coaching des Nachwuchs-Preisträgers durch einen erfahrenen Kleinkünstler aus der jeweiligen Sparte.

Die offenen Bühnen finden am 7.November in Sigmaringen, am 16. November in Inzigkofen, am 19.November in Pfullendorf, am 4.Dezember in Rulfingen, am 23.Januar in Meßkirch und am 20.Februar in Bad Saulgau statt.

Wer an einem Auftritt interessiert ist, kann sich bei der Geschäftsstelle des Kreiskulturforums (Telefon 07571/1021140, kreisarchiv@lrasig.de), beim Arbeitskreis Alte Kirche Rulfingen (martina@alte-kirche.info), bei der Museumsgesellschaft Meßkirch (info@museumsgesellschaft.de), beim Jungen Kunsthaus Bad Saulgau (junges.kunsthaus@t-online.de) oder bei den Ateliers im Alten Schlachthof Sigmaringen (info@schlachthof-sigmaringen.de) anmelden.

Weitere Informationen zum kreisweiten Kulturschwerpunkt 2015 zur Kleinkunst im Landkreis Sigmaringen gibt es hier: