Klaus Remensperger ist neuer Präsident

Nach einem Jahr als Präsident des Lions-Club Hohenzollern-Sigmaringen hat Wolfgang Kabus seinen Präsidentenstab weitergegeben. Um während der Corona-Zeit insgesamt 30 Club-Mitgliedern und ihren Partnerinnen die Möglichkeit zu bieten, daran teilzunehmen, fand die Amtsübergabe im Freien statt.

Wolfgang Kabus begrüßte als scheidender Präsident die Lions-Freunde und hielt einen kurzen Rückblick auf sein zu Ende gehendes Präsidentenjahr. Er erinnerte an die verschiedenen Club-Abende zu Beginn seiner Präsidentschaft wie zum Beispiel die Tauchimpressionen von Rolf Pfänder aus Bad Saulgau oder den Vortrag „Afrika-Hilfe“ des Kolping-Vereins Ertingen mit Bildern aus Tansania. „Besonders freut uns, dass sich unser Lions-Adventkalender weiterhin großer Beliebtheit erfreut“, so Wolfgang Kabus. Er bildet die solide finanzielle Basis für die vielen sozialen Projekte, die vom Lions-Club unterstützt werden. „Leider fiel die zweite Hälfte meines Amtsjahres in die Coronazeit.“ Deshalb mussten viele Club-Abende und Aktivitäten abgesagt werden. Auch das Highlight des Clubjahres, das Benefiz-Golf-Turnier, konnte nicht ausgetragen werden. Erfreulich sei, dass sich mit der Beitlich-Stiftung ein Sponsor bereit erklärt habe, trotz des Turnierausfalls seinen Spendenbetrag an die geförderten Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Spendenübergabe soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Nach diesem Rückblick überreichte Wolfgang Kabus den Präsidentenstab an Klaus Remensperger. Dieser dankte seinem Vorgänger und dessen Team für ihre Arbeit „in einem wirklich nicht einfachen Jahr“. Klaus Remensperger stellte anschließend sein Programm für das erste Halbjahr seiner Präsidentschaft vor. Dies sei weiterhin durch die derzeitigen Einschränkungen geprägt. So werden Clubveranstaltungen in den nächsten Wochen weiterhin ausschließlich im Freien stattfinden. In seinen Worten erinnerte der neue Präsident an die Mission des Clubs, Menschen beizustehen, die sich in besonderen schwierigen Situationen befinden. Seine Amtszeit stelle er deshalb unter diesen Leitspruch: „Es ist ein Privileg, anderen Menschen helfen zu können“. Um diese Aufgabe in den nächsten Monaten erfüllen zu können, wünschte er allen Mitgliedern des Lions-Clubs, dass sich die allgemeine Situation weiter normalisiere und die Veranstaltungen und Hilfsaktionen wie geplant umgesetzt werden können.