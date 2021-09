Klaus Rein wird neues Vorstandsmitglied der Kreissparkasse

Klaus Rein tritt zum 1. Juli 2022 die Nachfolge von Stefan Häußler bei der Hohenzollerischen Landesbank an, welcher nach 23 Jahren Vorstandstätigkeit die Kreissparkasse zum 30. Juni 2022 verlassen und aus dem Berufsleben ausscheiden wird. Das teilt das Geldhaus mit.

Klaus Rein ist ein waschechter Sparkässler, der seine Karriere vor 34 Jahren bei der Sparkasse in Tübingen begonnen und nach Aus- und Weiterbildung in der Sparkassenfinanzgruppe diverse Stationen durchlaufen und umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat. Auf Führungspositionen in verschiedenen Bereichen folgte seit 2005 die Verantwortung als Abteilungsleiter im Vorstandssekretariat und Verhinderungsvertreter des Vorstands. Seit 2018 leitet Klaus Rein als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Abteilung Unternehmenssteuerung in Tübingen.

Für die frei werdende Vorstandsposition gingen über 40 Bewerbungen ein. Nach einem mehrere Monate langen Auswahlprozess wurde Rein einstimmig vom Verwaltungsrat gewählt. „Herr Rein hat mit seinen ausgeprägten fachlichen und sozialen Kompetenzen souverän im Auswahlprozess überzeugt. Ich bin mir sicher, er wird unser Team bereichern und gemeinsam werden wir den kundenorientierten Wachstumspfad unserer Sparkasse weiter fortsetzen“, so der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn in der Mitteilung.