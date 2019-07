Klaus Burger will Musikschulen stärken

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) hat zur finanziellen Förderung der Musikschulen in Baden-Württemberg eine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Darin will er unter anderem wissen, wie die Landesregierung die Arbeit der Musikschulen im Land bewertet, wie sich das Finanzierungskonzept zwischen Eltern, Kommunen und Land bewährt hat und wie sich die Anteile von Eltern und Kommunen an den Finanzierungskosten in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben. Anlass dafür waren Gespräche an Musikschulen, unter anderem mit der Leiterin der Städtischen Musikschule Ellen Valerius, so Burger in einer Pressemitteilung.

„Die Musikschulen in Baden-Württemberg unterrichten 300 000 Schüler. Dabei wird den Jugendlichen der Zugang zur Musik und zum gemeinsamen Musizieren als Gemeinschaftserlebnis eröffnet“, sagt Burger. So habe er sich im Gespräch mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) für eine Erhöhung der Landeszuschüsse eingesetzt.

In seiner Anfrage erkundigt sich Burger auch nach der Bewertung der zusätzlichen Leistungen – etwa im Rahmen von Kooperationen mit Schulen, Senioren und Menschen mit Behinderung. Außerdem will er wissen, ob die Landesregierung das Problem sieht, dass die gestiegenen Elternbeiträge Kindern aus finanziell schwächeren Haushalten den Zugang zu Musikschulen verwehrten und ob sie bereit ist, den Fördersatz gemäß Jugendbildungsgesetz von derzeit 10 Prozent zu erhöhen.