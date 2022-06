Klaus Burger lädt ein

Der Landtag feiert am Samstag, 9. Juli, aus Anlass des Landesjubiläums ein großes Bürgerfest und öffnet seine Pforten für die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb verkündet der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger in einer Pressemeldung: „Ich lade herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam zu meinem Arbeitsplatz nach Stuttgart zu kommen.“ Damit möglichst viele Interessierte aus dem Landkreis Sigmaringen an dem Fest teilnehmen können, hat Burger einen Bus organisiert, der um 8 Uhr am Bahnhof Mengen, um 8.30 Uhr an der Stadthalle Sigmaringen und um 8.45 Uhr vom Bahnhof Gammertingen aus nach Stuttgart aufbricht.

„Der Landtag ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger und ich bin froh, dass wir die Türen jetzt endlich wieder weit öffnen können“, schreibt Burger in seiner Pressemitteilung weiter. „Das Bürgerfest bietet die Möglichkeit, mit der Landespolitik live vor Ort in Kontakt zu kommen, mit Regierungsmitgliedern und Abgeordneten aller Fraktionen zu sprechen und den Landtag zu erkunden.“ Musik, Kabarett und Talkrunden im Begleitprogramm versprechen einen abwechslungsreichen Tag. Im Plenarsaal etwa stehen Abgeordnete beim Format „Fragen erwünscht“ den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort. Auf der Bühne im Hauptgeschoss treffen bei der „Elefantenrunde“ die Fraktionsvorsitzenden aufeinander, zudem spielt eine Abgeordneten-Band und der SWR-Intendant trifft die Landtagspräsidentin. Das Bürgerfest findet von 11 bis 17 Uhr im Haus des Landtags in Stuttgart statt. Wer an der Bus-Fahrt zum Bürgerfest teilnehmen möchte, kann sich im Wahlkreisbüro von Klaus Burger telefonisch unter der Nummer 07571 / 731 70 00 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail unter klaus.burger.wk@cdu.landtag-bw.de anmelden.