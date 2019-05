Klassische Songs neu interpretiert

Fünf Musiker aus Österreich haben das Publikum in der Stadthalle glänzend mit eigenen, überraschenden Interpretationen der Filmkomödie „Manche mögen’s heiß“ unterhalten. Unter dem Titel „Some like it hot“ entführten Maria und Helmut Stippich, Traude Holzer, Reinhard Uhl und Gabriel Froihofer die Besucher an die Westküste der USA in die Welt des Regisseurs und Produzenten Billy Wilder.

Mit unwiderstehlichem österreichischem Charme ließ das Quintett Marylin Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon musikalisch wiederauferstehen. Bevor die Reise nach Hollywood ging, machten die Fünf einen Abstecher nach Berlin und erwiesen den legendären Comedian Harmonists mit „Veronika, der Lenz ist da“ ihre Referenz, wie dann auch der großen Hildegard Knef mit dem Lied „In dieser Stadt kenn’ ich mich aus“.

Die sehr bekannte vokale Bakarole aus „Hoffmanns Erzählungen“ erfuhr in der humorgetränkten Bearbeitung durch das Quintett eine komplette textliche Runderneuerung. Zu der Melodie „Schöne Nacht, du Liebesnacht“ texteten die Akteure im selben Versrhythmus augenzwinkernd „Lass dir nichts von Hoffmann erzählen“.

Bekannte Songs klingen erfrischend neu

Im selben humorvollen Kontext interpretierte die Band, die sich ebenfalls „Some like it hot“ nennt, die grandiosen Filmsongs aus „Manche mögen’s heiß“. Diese Lieder, die im Grunde jeder kennt, aber keiner je so gehört hat – das war das Versprechen der Künstler – waren tatsächlich altbekannt und doch wieder erfrischend neu.

Das Publikum sparte dann auch nicht mit Applaus und wollte die Sänger, Musiker, Comedians, Entertainer – jeder einzelne dieser fünf Personen vereinte diese Attribute und noch viel mehr in einer Personal – zum Schluss nicht mehr gehen lassen.

Trotz der Ankündigung, noch in der Nacht wieder nach Österreich zurückfahren zu müssen, setzten die Künstler noch Zugaben drauf. Und schlussendlich boten sie dem Vizevorsitzenden des Veranstalters, der Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen, Fritz Kovacic, ein rührendes Geburtstagsständchen im Stil steirischer Stubenmusik dar. Auf diese Weise erfuhr das Publikum, dass nicht nur Fritz Kovacic an diesem Tag sein Wiegenfest feierte, sondern auch die Sängerin und Moderatorin Traude Holzer.

Alle Mitglieder von „Some like it hot“ sind in ihrer Heimat bekannte und beliebte Künstler, die sich in verschiedenen musikalischen Genres, darunter die Bereiche des Wiener Volkslieds und der „Schrammelmusik“, einen Namen gemacht haben. Die Darbietungen in Sigmaringen haben jedoch nicht nur die unglaubliche Vielseitigkeit der Künstler aus dem Nachbarland erkennen lassen, sondern neben der hervorragenden stimmlichen Präsenz auch die Virtuosität an den einzelnen Instrumenten.

So demonstrierte beispielsweise Maria Stippich, mit ihrem Kontrabass eine faszinierende, nahezu symbiotische Beziehung. Eine besondere Liebe schien auch Schlagzeuger Gabriel Froihofer zu seinem Instrumentarium zu haben. Mit selbstvergessener Miene bepinselte er je nach Musikstil fast zärtlich seine unterschiedlichen Schlagzeug-Becken oder drosch mit sichtlicher Wonne die Holzschlägel auf die Trommelbespannung.

Kaum zu sehen, aber tonangebend war Sänger und Pianist Helmut Stippich am Klavier. Das musikalische i-Tüpfelchen war Reinhard Uhl, der mit seiner Klarinette die überaus hörenswerten Darbietungen des Quintetts abrundete.