Klüpfel und Kobr präsentieren ihren neuesten Band im Comedy-Format

In der Reihe „Sigmaringen liest“ hat das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr die Erwartungen des Publikums erfüllt und zudem die Stadthalle gefüllt. Die wohl bestbesuchte Veranstaltung der Reihe „Sigmaringen liest“ lockte vor allem Fans der Krimireihe, die im Jahr 2003 mit „Milchgeld“ erfolgreich startete, an. Dieser zehnte Band heißt wie der Kommissar „Kluftinger“. Mit ihm feiern die Autoren bei einer „Jubiläums-Lesetour“ den fünfzehnjährigen Erfolg der Bestseller. Außerdem erfahren die Leser, wie denn nun Kluftinger mit Vornamen heißt und als Zugabe, wie er zu seinem Kosenamen „Butzele“ gekommen ist.

Da auf der Bühne mit zwei Lesetischen und einer Couch zuerst noch das schwäbische Allgäu erschaffen werden musste, wurde ein leicht vergilbter Film aus der Zeit als die Romanfigur „Kluftinger“ das Licht der Welt erblickt hätte, gezeigt: „Bei der Erschaffung der Erde hat der Herr vergessen, den Schwaben ein Land zu lassen.“ Gleich danach sprangen die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr auf die Bühne: „Vielen Dank, Sie sehen’s, wir sind in Feierstimmung.“

Amüsantes Rollenspiel

Sie spielten gekonnt den ersten Teil von Wir-Wollen-Nicht-Streiten. Dazwischen wurden Bilder an die Wand geworfen, die die vergangenen 15 Jahre der Kluftinger-Zeit, aber auch Kinderbilder der Autoren, die beide Anfang der 1970er Jahre geboren wurden, zeigten. Diese Mischung aus „Realität“ und „lebensnah erfunden“ gehört zum Erfolgsrezept der Schreib- und Showtalente. Auch beim Lesen der Passagen aus dem neuesten Krimi der Reihe sind sie ein eingespieltes Team und machen aus dem Text ein höchst amüsantes Rollenspiel: Beim „Totenmarathon“ sieht Kluftinger, der mit der gesamten Familie an Allerheiligen auf dem Friedhof ist, dass ein Grabkreuz auf einem frischen Hügel seinen Namen trägt. Und zwar samt Vornamen, über den in den vorherigen Büchern bereits spekuliert worden war. Kluftinger heißt Adalbert Ignatius. Damit ist der Fall natürlich noch nicht gelöst.

Zwischendurch wechseln die Autoren auf das aufblasbare Sofa aus Studentenzeiten, um „Retrospektives aus der Abteilung Was-Wäre-Wenn“ vorzulesen. Eigentlich hätten sie ja ein Buch unter dem Namen „Scrotum“ (statt „Sakrileg“) herausgeben wollen. Aber dann habe Dan Brown von ihrer Idee gehört. Nach der Pause gaben die beiden weitere witzige Genre-Parodien zum Besten: Sollte es eine Pilchergeschichte mit dem Titel Zwiebelstauden im Sommersturm von Michaela und Viola sein? Dann lieber hochliterarisch mit der „Geschichte eines Mannes, der vielleicht sein Zimmer verlässt, obwohl das Telefon klingelt“. Herrlich überzogen auch „Smørebrødøre", ein Kurz-Krimi, der jeden Schwedenkrimi an Düsternis, Antidepressiva- und Alkoholkonsum in den Schatten stellt. Danach kehrten sie wieder zu „Kluftinger“ zurück, der in den 1970er Jahren in Altusried seine Zukünftige Erika den Eltern vorstellt. Die Situationskomik könnte ein Bauerntheater nicht besser in Szene setzen. Im Foyer signierten Klüpfel und Kobr marathonlike ihre Bücher. Eine begeisterte Leserin sah sich am Ende des Abends bestätigt: „Ich find‘ die saugut. Zudem schreiben sie von den ganzen Regionalkrimis die besten.“