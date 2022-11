Der Deutsche Alpenverein Sektion Sigmaringen lädt zu einem DAV-Bildvortrag (Foto Heinrike Wirsig) mit dem Titel „Kirgistan – ein außergewöhnliches Land“ mit Heinrike Wirsig, Schwenningen, ein. Er findet statt am Montag, 28. November, um 20 Uhr, in der Alten Schule, Schulhof 4 in Sigmaringen. Der Eintritt ist frei, der DAV freut sich aber über Spenden. In ihrem Bildervortrag stellt Heinrike Wirsig das Zentralasiatische Land mit seiner Hauptstadt Bishkek vor. Wanderungen führen über mehr als 3000 Meter hohe Pässe, vorbei an Seen und entlang von Flüssen. Übernachtet hat sie in einfachen Gasthäusern, in Jurten bei den Hirten oder auch im Zelt. Nach einer Trekkingtour in der Gruppe sammelte die Referentin bei der Umrundung des Yssykköl-Sees, der zwölfmal so groß ist wie der Bodensee, nochmals neue Eindrücke in diesem fernen Land.