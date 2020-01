Kirchengemeinderäte feierlich ins Amt eingesetzt

In einem feierlichen Rahmen sind in der Kreuzkirche die alten Kirchengemeinderäte verabschiedet und die neuen in ihr Amt eingesetzt worden. Begleitet vom Orgelspiel des Kantors Sukwon Lee nahmen die Mitglieder des evangelischen Gemeindeteams in den ersten beiden Bankreihen ihre Plätze ein.

Neben der Verabschiedung des alten und der Verpflichtung des neuen Gremiums, sei, so Pfarrer Micha Fingerle in seiner Begrüßungsrede, der heutige Jahreslosungstag ein weiterer Grund für diesen besonderen Gottesdienst. Die musikalische Umsetzung der Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ in einen Kanon, erreichte der Kantor nach nur wenigen Probesequenzen.

Die anschließende Verabschiedung und Entpflichtung der bisherigen Kirchengemeinderäte übernahm Pfarrerin Dorothee Sauer. Mit den Worten: „Es gibt viele Gründe ihnen zu danken“, wandte sie sich an das ausscheidende Leitungsteam, das sechs oder zwölf Jahre lang seine Verantwortung bei großen, wegweisenden Entscheidungen aber auch in vielen kleinen Dingen des Alltags zum Wohl der Gemeinde wahrgenommen habe.

Unter dem Applaus der Gemeindemitglieder bedankten sich die Geistlichen bei Priska Armbruster, Karen Keßler, Doris Mennig-Tietzsch, Sonja Nipp und Christel Lührs-Trugenberger für deren Einsatz für die Gemeinde und überreichten jedem ein künstlerisch gestaltetes Holzkreuz. Einen besonderen Dank richtete Dorothee Sauer an Christel Lührs-Trugenberger. Seit 1996 erfüllte diese als Kirchengemeinderätin und neun Jahre lang als gewählte Vorsitzende des Gremiums ihre Pflicht und stellte ihre Kompetenz, ihren Rat und ihre Zuverlässigkeit in unzähligen Sitzungen unter Beweis. Neben der Vertretung der Gemeinde nach außen habe Christel Lührs-Trugenberger mit ihrer präzisen Vorgehensweise gerade auch in schwierigen Finanz- und Personalangelegenheiten die Entwicklung der Gemeinde mitgeprägt. Den Dankesworten und dem Wunsch an die ausscheidende Rätin, den neuen Kirchengemeinderat auch weiterhin mit einem kritischen Blick zu begleiten, schloss sich Barbara Gall, die Sprecherin des neuen Gremiums, an.

Jahreslosung steht im Mittelpunkt der Predigten

In der anschließenden Predigt stellte Pfarrer Matthias Ströhle ebenfalls die Jahreslosung in den Mittelpunkt seiner Auslegungen, indem er auf die Kraft des Glaubens auch in Zeiten des Zweifelns und Unglaubens verwies. Die Einsetzung und Verpflichtung der neuen Kirchengemeinderäte, „eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften“, übernahm Pfarrerin Sauer. Verbunden mit der Hoffnung auf ein gutes Miteinander aller Verantwortlichen überreichte sie nach der feierlichen Amtsverpflichtung Arthur Beck, Barbara Gall, Sonja Kehrle, Sandra Klotz, Susanne Lieb-Heckel, Ingrid Mors, Dr Frank Richter, Susanne Sodenkamp und Cornelia Zoller eine weiße Lilie.

Nach der gelungenen Premiere eines Kanons, von Kantor Lee während seiner Genesungsphase nach einem schweren Verkehrsunfall komponiert, beendete Pfarrer Fingerle den Gottesdienst und lud alle Anwesenden ein, mit den neuen Kirchengemeinderäten bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen.