Kirchenchor feiert am Sonntag Jubiläum

Der Kirchenchor Herz-Jesu Gorheim feiert am kommenden Sonntag, 10. Juni, sein 50-jähriges Bestehen. 14 Frauen und zwölf Männer trafen sich am 1. März 1968 mit Franziskanerpater Theophil Hecht zur ersten Kirchenchorprobe im ehemaligen Franziskanerkloster Gorheim.

50 Jahre später trifft sich der Chor jeden Montagabend um 19.30 Uhr im eigenen Probenraum. 15 Frauen und neun Männer singen dort mit ihrem Dirigenten Joachim Stopper, der auch den Kirchenchor Mariä Himmelfahrt in Bingen leitet. Am Sonntag, 10. Juni, feiert der Chor und die Gemeinde Herz-Jesu Gorheim in einem Festgottesdienst um 19 Uhr das Jubiläum. Zum Vortrag kommt die Messe breve no.7 in C aux chapellees von Charles Gounod. Mitsingen und mitfeiern wird der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt.

Nach dem Gottesdienst sind die Gemeinde Herz-Jesu Gorheim und alle Gottesdienstbesucher in den Franziskussaal eingeladen, heißt es in einer Mitteilung des Chors. Bei einem kleinen Imbiss, gefertigt von den Riedlinger-Landfrauen, und einem Gläschen Saft, Bier oder Wein feiern Sänger und Besucher weiter. Die „Disharmonists“ aus Meßkirch begleiten die Veranstaltung musikalisch.