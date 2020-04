Kirche überträgt Gottesdienst zu Ehren des heiligen Fidelis im Internet

Seit Jahrzehnten feiert die katholische Kirchengemeinde in Sigmaringen am Todestag des heiligen Fidelis – dem 24. April – das Fidelisfest. Jahr für Jahr ziehen die besonders feierlichen Gottesdienste zahlreiche Gläubige an. Doch in diesem Jahr hat das Coronavirus alle Beteiligten dazu gezwungen, neue Wege zu gehen.

Am Freitagabend wurde der Gottesdienst aus der Kirche St. Johann live im Internet übertragen, unter anderem mit einer virtuellen Lichterprozession. Für diese hatten die Gläubigen vorab Fotos von sich zur Verfügung gestellt. Der heilige Fidelis (1577 – 1622) ist Patron der Stadt Sigmaringen und Landespatron von Hohenzollern.