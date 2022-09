Kinoabend zum Welttag der Suizidprävention im Sigmaringer Jugendhaus

- In diesem Jahr wird es anlässlich des Welttages der Suizidprävention eine Filmveranstaltung für Jugendliche geben. Diese findet am Donnerstag,, 22. September, ab 17.30 Uhr im Jugendhaus Sigmaringen, Georg-Zimmerer-Straße 21, statt.

Die Veranstaltung richtet sich laut Pressemitteilung an Jugendliche ab zwölf Jahren und ist kostenfrei. Neben der Filmvorführung gibt es eine Begrüßung und Einführung zum Thema von Vertreterinnen der U25-Beratungsstelle Biberach-Saulgau. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit für die Jugendlichen, sich mit ihren Fragen und Anliegen noch an die Fachkräfte zu wenden oder miteinander über den Film und das Thema Suizidalität zu sprechen.