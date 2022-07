Kino auf dem Acker geht in die dritte Runde

Es ist wieder Open-Air-Kino-Zeit: Vom 29. Juli bis einschließlich 26. August wird immer freitags eine bunte Mischung aus Familienfilm, Komödie, sozialkritischen und skurrilen Filmen auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft (beim Böhlerhof) gezeigt.

Die Open-Air-Veranstaltung, die von Kultur und Begegnung FairWandel SIG e.V. gemeinsam mit der evangelischen Kirche Sigmaringen veranstaltet wird, beginnt jeweils ab Einbruch der Dunkelheit. Mitzubringen sind Sitzgelegenheiten und gegebenenfalls Getränke und Essen. Ab 20 Uhr lädt ein Lagerfeuer zum Grillen ein. Bei schlechtem Wetter werden die Vorführungen in die Räume der evangelischen Kirche verlegt. Dies wird zwei Stunden vorher auf der Homepage bekannt gegeben.

Zum Auftakt der Filmreihe wird laut Veranstalter am 29. Juli ein Familienfilm gezeigt, bei dem ein Schaf, das allerhand Schabernack treibt, die Hauptrolle spielt. Die Reihe wird am 5. August fortgesetzt mit einem Film, der mit einem umweltkritischen Thema in die Weiten der Mongolei entführt. Auch Liebe, Leben und Komödie wird in der Reihe nicht zu kurz kommen. So strandet bei dem am 12. August gezeigten Film ein chinesischer Koch in einem finnischen Dorf und die Dinge nehmen ihren Lauf. Am 19. August steht dann Sozialkritisches auf dem Programm mit einem Film, der auf eindrückliche Weise das Leben der Textilarbeiterinnen in Bangladesch unter die Lupe nimmt. Den Abschluss der Reihe bildet eine skurrile Komödie am 26. August, bei dem die digitale Welt, Gott, das alte und neue Testament zu einem spannenden Film zusammengefügt werden. Weitere Informationen über die Veranstaltung unter www.fairwandel-sig.de.