Kindergarten St. Fidelis wird umgebaut

Der Kindergarten St. Fidelis wird für insgesamt 1,78 Millionen Euro umgebaut und erhält eine fünfte Gruppe. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Die Stadt und die katholische Kirchengemeinde als Träger teilen sich die Kosten im Verhältnis 80 Prozent (Stadt) zu 20 Prozent (Kirche) auf. Die 1,424 Millionen, die auf die Stadt entfallen, werden im Haushalt auf zwei Jahre veranschlagt: 2019 mit 300 000 Euro, 2020 mit 1,124 Millionen Euro. Der Anteil der Stadt soll auf insgesamt maximal 1,5 Millionen Euro gedeckelt werden.

Die Bauarbeiten sollen bei laufendem Betrieb durchgeführt werden. Das spart Geld: Die Stadt hatte zunächst vorgeschlagen, den Kindergarten „aus der Mitte heraus“ zu sanieren, was eine provisorische Unterbringung der Kinder in Containern (für zwei Jahre: 400 000 Euro) bedeutet hätte. Nun soll der Anbau auf Anregung der Kirche so erfolgen, dass der laufende Betrieb parallel möglich ist.

Die Stadt möchte laut Daniela Banzer vom Fachbereich Familie mit der Erweiterung den steigenden Geburtenzahlen Rechnung tragen. Bis 2002 war der Kindergarten St. Fidelis eine viergruppige Einrichtung mit Altersmischung. Nach dem temporären Rückgang der Geburtenzahlen wurde dann um eine Gruppe reduziert. Im Januar vergangenen Jahres war der Bedarf für eine vierte Gruppe wieder da, weswegen man übergangsweise unkompliziert aufstocken konnte. Nun stoße der Kindergarten aber an seine Kapazitätsgrenze, etwa was Ausweichräume, Schlafräume, Räume für Personal und einen Kreativraum angehe, zudem müsse er saniert werden. Das Bestandsgebäude stammt aus dem Jahr 1962/63, die Anbauten von 1969/70. Um zusätzlichen Bedarf abzudecken, soll es nach dem Umbau fünf Gruppen geben, was in die städtische Kindergartenbedarfsplanung einfließen soll, die im März abgeschlossen wird. Der Kindergarten erhält unter anderem eine neue Heizung und wird barrierefrei. Laut Stadtbaumeister Thomas Exler hätte ein Neubau drei Millionen Euro – ohne Grundstück – gekostet.