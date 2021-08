Kindergärten bekommen neue Leiterinnen

In zwei Kindergärten der Stadt Sigmaringen gibt es in der Führung einen Wechsel. Nach neun Jahren im Dienst der Stadt Sigmaringen verabschiedet sich Christel Muzenhardt in den Ruhestand. Sie leitete den Kindergarten Laiz bereits 23 Jahre unter kirchlicher Trägerschaft, bevor er im Jahr 2012 von der Stadt Sigmaringen übernommen wurde. Hunderten von Kindern wird Muzenhardt als Begleiterin in Erinnerung bleiben. Die Kinder nannten die Erzieherin respektvoll „Frau Christel“.

Obwohl sie die Kindergartenleitung gerne abgegeben hätte und lieber ins zweite Glied zurückgetreten wäre, ließ sie sich nach der Übernahme durch die Stadt erneut in die Pflicht nehmen. 2019 erfolgte der Einzug in den Neubau in der Breiten Straße. Zum 1. September übernimmt Alev Brauneis-Ince die Einrichtungsleitung, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie ist bereits seit 2016 bei der Stadt Sigmaringen und seit eineinhalb Jahren im Kindergarten Laiz tätig. Zuletzt war sie Muzenhardts Stellvertreterin und führte den Kindergarten durch Muzenhardts krankheitsbedingte Abwesenheit.

Auch im Kindergarten Josefsberg gibt es Veränderungen: Nach elf Jahren als Leiterin wechselt Irene Letsch ins Rathaus zum Amt für Familie und Bildung der Stadt Sigmaringen und ist dort künftig Ansprechperson für die städtischen Kindertageseinrichtungen. „Sie wird sich um die konzeptionelle Begleitung und um Personalthemen kümmern“, sagt Amtsleiterin Daniela Banzer. Letsch hatte in der Vergangenheit bereits Aufgaben im Rathaus übernommen, allerdings lag der Umfang lediglich bei rund 30 Prozent. Nun dreht sich das Verhältnis um. Als stellvertretende Leiterin bleibt sie dem Kindergarten Josefsberg aber erhalten.

Zum 1. September übernimmt die bisherige Stellvertreterin Sandra Kudlek die Leitung des Kindergartens Josefsberg. Sie ist bereits seit 14 Jahren im Kindergarten tätig und war bislang Stellvertreterin.