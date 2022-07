Kinderchor Marbach spielt Musical „Der Regenbogenfisch“

Der Kinderchor Marbach lädt am Sonntag, 10. Juli, zur Aufführung des Musicals §Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister und Detlev Jöcker auf. Chorleiterin Andrea Häberle hat mit den 23 Jungen und Mädchen das Musical einstudiert und gemeinsam mit weiteren neun Kindern des Jugendchores aus Bogenweiler wird die Geschichte des „Regenbogenfisches“ aufgeführt.

Durch die Kulisse, die Kostüme und die Deko werden die Besucher in der Marbacher Schulturnhalle in die Unterwasserwelt des Meeres entführt. Dort befindet sich der stolze Regenbogenfisch. Er gibt keine einzige seiner Glitzerschuppen ab. So merkt er bald, wie einsam und ausgeschlossen er auf einmal war.

Das Musical beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Marbacher Mehrzweckhalle. Eintritt wird keiner erhoben. Der Liederkranzs Marbach sorgt sich um Speis und Trank..