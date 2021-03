Kinderakademie bietet Onlinekurse

Geschlossene Schulen und keine in Präsenz stattfindenden Förderangebote: Die Corona-Pandemie stellt vor allem Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen auf die Probe. Auch die Hector Kinderakademien, ein Förderprogramm für besonders begabte Kinder in ganz Baden-Württemberg, pausieren aktuell coronabedingt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Geschäftsführer der Kinderakademie in Sigmaringen, Ullrich Biesel, bedauert die Schließung laut des Schreibens sehr.

Professor Trautwein, Leiter der wissenschaftlichen Begleitung der Hector Kinderakademien, betont in der Mitteilung: „Die sehr wissbegierigen und begabten Schülerinnen und Schüler brauchen fortlaufend eine entsprechend gezielte Förderung und Unterstützung. Auch jetzt sollen sie sich mit herausfordernden Aufgaben aus ihrem Interessenspektrum beschäftigen können.“

Aus diesem Grund hat das Team der wissenschaftlichen Begleitung der Hector Kinderakademien ein neues akademieübergreifendes Online-Angebot geschaffen. Alle Kinder der 66 Hector Kinderakademien haben Zugang zu den ausgewählten und speziell für sie konzipierten Kursen. Außerdem können die Kinder selbst entscheiden, wann sie sich online den vielen Knobelaufgaben, Rätseln und Programmieraufgaben widmen und sie individuell in ihren Tagesrhythmus integrieren“, erklärt Kristin Funcke, von der Programmdirektion der wissenschaftlichen Begleitung der Hector Kinderakademien.

Langfristig soll das neu geschaffene Online-Angebot eine Ergänzung zu dem wieder „live“ stattfindenden Förderangebot für besonders begabte Kinder sein. „Bis dahin werden wir unser digitales Lern- und Lehrangebot kontinuierlich aufbauen, mit neuen spannenden Aufgaben. Im besten Fall schaffen wir gerade eine über Corona hinaus andauernde Online-Community für die besonders begabten Kinder“, fährt Funcke fort.

Die Hector Kinderakademie bietet besonders begabten und hochbegabten Grundschulkindern zusätzlich zum regulären Schulunterricht ein für sie entwickeltes Förderprogramm an. Am Standort der Geschwister-Scholl-Schule nehmen rund 160 Kinder pro Semester teil. Die Kinder kommen von 25 umliegenden Grundschulen nach Sigmaringen.

Die Hector Kinderakademien werden von der Hector Stiftung II finanziert, vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt und vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt wissenschaftlich begleitet.