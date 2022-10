Kinder- und Jugendhospizdienst sucht neue Ehrenamtliche

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienstes Sigmaringen sucht nach Ehrenamtlichen zur Familienbegleitung. Über die Aufgaben informiert der Dienst am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Allee 9 in 72488 Sigmaringen.

Wenn Kinder und Jugendliche von einer lebensbegrenzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung betroffen sind, brauchen sie und ihre Familien besondere Unterstützung, erklärt der Malteser Hilfsdienst der Erzdiözese Freiburg. Ehrenamtlich tätige Hospizmitarbeitende kümmern sich während der gesamten Lebens-, Sterbe- und Trauerphase oft über Jahre hinweg um die betroffenen Familien. Dabei orientieren sie sich an den Bedürfnissen und Wünschen der erkrankten Kinder und Jugendlichen und haben gleichzeitig deren ganze Familie im Blick. Sie beraten in Fragen der Palliativversorgung und sind Ansprechpartner und Tröster, wenn ein Geschwisterkind oder ein Elternteil im Sterben liegt oder gestorben ist. Ehrenamtlichen Hospizmitarbeitende werden in Schulungen gezielt auf ihre Aufgaben vorbereitet und unterliegen der Schweigepflicht. Ihre Hilfe ist unabhängig von Nationalität, Weltanschauung oder Konfession und für die betroffenen Familien kostenfrei.

„Es ist ein wunderbares Gefühl, zu spüren, dass die Familien die Begleitung als besonders wertvoll empfinden,“ erklärt Sabine Reichegger, Assistenzkoordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Sigmaringen. „Jede Begleitung ist ein Geschenk, das beide Seiten reicher macht“, so Sandra Rupp, Koordinatorin des Dienstes. „Werden Sie ehrenamtlich tätig im Kinder- und Jugendhospizdienst, unterstützen Sie Familien und schenken Sie Zeit als Familienbegleiter oder -begleiterin“, ruft sie auf.

Im ehrenamtlichen Engagement biete sich die Chance auf andere Menschen zuzugehen und für Betroffene da zu sein. Um gut gestärkt in die Familien zu gehen, ist ein Vorbereitungskurs erforderlich. Für die Tätigkeit als Familienbegleiter wird keine spezielle berufliche Qualifikation vorausgesetzt. Es sollte jedoch die Bereitschaft vorhanden sein, sich wertfrei auf andere Menschen einzulassen und regelmäßig einer betroffenen Familie Zeit schenken zu können, so die Malteser. Der nächste Vorbereitungskurs startet im Frühjahr 2023.