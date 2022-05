Kinder- und Jugendchortag: „Aufholen nach Corona“

„Jetzt geht’s los“, war der Eröffnungskanon, mit dem die über 100 jungen Teilnehmer im Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler in den Kinder- und Jugendchortag der Sängerregion Bad Saulgau starteten und damit die beinahe zweijährige gesangslose Coronazeit mit Schwung hinter sich ließen.

„Aufholen nach Corona“ war der Slogan dieses gemeinsamen Tages, mit dem die Chormitglieder der Kinder- und Jugendchöre „Donaulerchen“ Bad Saulgau, Kinderchor Bolstern, Kinder- und Jugendchor Haid, Kinderchor Marbach, „Regenbogen“ Ostrach-Tafertsweiler und „Die singenden Piepmätze“ Reichenbach einen Startpunkt für das „Singen nach Corona“ setzten. Dank der Zuschüsse aus dem Aktionsprogramm der Bundesregierung „Aufholen nach Corona“ und der Unterstützung durch den Schwäbischen und Oberschwäbischen Chorverband konnte dieser Tag durchgeführt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Dies war ein gigantischer Tag mit vielen hochmotivierten Kindern, denen die Vorfreude auf das gemeinsame Singen, kreativ zu sein und gemeinsamem Spielen ins Gesicht geschrieben stand, aber auch dank dem Komponisten und Gesangspädagogen Uli Führe, dem Team des Jungen Kunsthauses und den Chorleiterinnen der Chöre“, so das zufriedene Resümee der für diesen Tag mitverantwortlichen Vorsitzenden der Chorgemeinschaft Haid Sybille Dirlewanger. Dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, dafür sorgte das fürsorgliche Team der Chorgemeinschaft.

Nach dem gemeinsamen Start ging es in wechselnde Kleingruppen. Beim Workshop „Singen mit Uli Führe“ verstand dieser es mit seiner Ausstrahlung und seiner fachlichen Kompetenz, die Kinder abzuholen und mit auf die gesangliche Reise mitzunehmen und den Spaß am Singen selbst bei den Kleinsten zu wecken. Dass ihm dies gelungen ist, bewies das spontane Singen selbst in der Mittagspause.

Das Team des Jungen Kunsthauses war an diesem Tag mit seinem Bewegungsworkshop und „Kunstatelier für Kinder und Jugendliche“ für die willkommene Abwechslung zum Singen verantwortlich. Mit Seilen, Bällen und sogar mit einem Fallschirm verstanden es die Dozentinnen die Teilnehmer in Bewegung zu bringen. Mit Wachs, Acryl- und Wasserfarben schufen die jungen Künstler zu unterschiedlichen Themen wie „Feuer-Wasser-Erde-Luft“ ihre eigenen Kunstwerke. Dank des guten Wetters war in den Pausen das Spielemobil der Tbg ein weiteres gern genutztes Angebot.

Den Abschluss eines abwechslungsreichen und die Gemeinschaft fördernden Chortages bildete das Mitmachkonzert zusammen mit den Eltern, bei dem Uli Führe es genauso verstand, die zuerst etwas zögerlichen Väter zu Chorsängern zu motivieren. „Es war ein unbeschreiblich schöner Tag, mit begeisterten Kindern, die die „Null-Bock-Theorie“ ad absurdum führten, mit vielen netten Momenten“, so Chorleiterin Ulrike Keßler.