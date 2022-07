Kinder spielen „Der Hase und der Igel“

Die Premiere des Märchens „Der Hase und der Igel“ nach zweijähriger Pause, ist den kleinen und großen Schauspielern wunderbar gelungen. Das gut besuchte Zuschauerzelt, war laut Mitteilung die perfekte Kulisse für die Nachwuchsschauspieler, ihr schauspielerisches Können zu zeigen. Das Bühnenbild sowie die Kostüme hätten den Aufführungen die perfekte Märchenstimmung verliehen.

Seit nun fast 25 Jahren spielen Kinder aus der Gemeinde Inzigkofen das Märchen für die Laienbühne Engelswies und setzen so den Startschuss für Ihre Schauspielkarriere mit späterem Einstieg ins Erwachsenen Theater, welches immer um den Jahreswechsel im Verenasaal aufgeführt wird.

Das Regie- und Souffleusenteam bestehend aus Heike Fischer, Elke Klampt, Sandra Sohmer-Klampt und Anja Erbe hätte mit Ihren Schützlingen, das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm „Der Hase und der Igel“ nach Benjamin Baumann einstudiert.

Der arrogante Hase Hartmut (Hannes Netto), reizt den einfachen Igel Ingolf ( Nele Bauer) mit seinem überheblichen Spott bis aufs Blut. Ohne nachzudenken, schlägt der Igel das absurde Wettrennen vor und verwettet leichtsinnig sein Hab und Gut. Unterstützt wird der sympathische Igel, von seiner Frau Ingeborg (Anne Henselmann) und den süßen Igelkindern (Joanna Wieland und Hanna Frey).

Dem Hasen zur Seite steht seine verwöhnte Hasenfreundin Hetti (Marlene Franke). Viele Freunde von Nah und Fern unter anderem Mutter Gans ( Oliva Stroppel mit Ihren Gänsekindern Matilda und Mette Ilg, Lotte Dullenkopf und Emily Dippong) sowie der italienische Charmeur Mauricio gespielt von Collin Sohmer drücken den beiden ebenfalls die Daumen.

Großes Interresse am Wettrennen hat auch die kaltschnäuzige Großgrundbesitzerin Frau von Fuchs (Lanah Geisel). Sie könnnte den Wetteinsatz des Igels, gut für ihre Geschäfte gebrauchen. Es finden noch vier Aufführungen statt. Am Samstag, 9. Juli, um 14 Uhr sowie am Sonntag, 10 Juli, um 14 Uhr. Am Freitag, 15. Juli, ist die Aufführung um 17 Uhr und am Sonntag, 17. Juli, um 14 Uhr.