Kinder lernen das richtige Verhalten beim Busfahren

(sz) - Insgesamt 145 Kinder aus zehn Sigmaringer Kindergärten haben an der diesjährigen Stadtbusverkehrserziehung teilgenommen. Spielerisch wurde ihnen dabei das richtige Verhalten im Bus beigebracht.

Geduldig warten die Kinder an der Bushaltestelle auf den nächsten Stadtbus. Mit dabei ist ein Clown. Aus der ruhigen Stadtbusfahrt wird damit wohl nichts – denn der Clown weiß absolut nicht, wie man sich im Bus zu verhalten hat. Während der Fahrt turnt er auf den Sitzen herum, isst, lässt Tüten knallen und spritzt mit einer Wasserpistole umher. Bis der Busfahrer Andreas Kaltenbach (KVB) die Polizei ruft, die mit Blaulicht um die nächste Ecke fährt. Schließlich wird der Clown von der Polizei abgeführt. Geduldig bespricht der Polizist mit den Kindern, was der Clown falsch gemacht hat und was im Bus erlaubt ist und was nicht. Zum Abschluss der Verkehrserziehung wurde ein Foto mit allen Beteiligten gemacht, die auch ein Erinnerungsgeschenk erhielten.

Die Stadtbusverkehrserziehung ist eine Aktion der Stadtwerke Sigmaringen in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Sigmaringen – Abteilung Prävention, dem Kreisverkehrsbetrieb sowie allen Kindergärten aus Sigmaringen und den Teilorten. Die Kosten für den Bus werden von den Stadtwerken übernommen, sodass die Aktion für die Kindergärten kostenlos ist.