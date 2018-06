Kinder lernen das Krankenhaus kennen

Die Großen des Kindergartens St. Raphael aus Schwenningen haben sich in zwei Gruppen auf den Weg nach Sigmaringen ins Kreiskrankenhaus gemacht. Dort wurden sie von Thomas Unger in der Notaufnahme in Empfang genommen.

Er zeigte den Kleinen, wie der Ablauf in einer Notaufnahme aussieht. Vom Eintreffen des Krankenwagens über die Verteilerhalle bis hin zum Schock-Raum für schwer verletzte Patienten. Gleich zu Beginn waren die Kinder hautnah beim Eintreffen eines Krankenwagens mit dabei und durften auch einen Blick in den Krankenwagen werfen. Dabei erklärte Unger, was zu tun ist, wenn man den Krankenwagen hört und sieht.

Anschließend schauten sich die Kinder in der Verteilerhalle die verschiedenen Betten an. „Was ist denn der Unterschied zu eurem Bett zu Hause?“, wollte der leitende Krankenpfleger von den Kindern wissen. „Da ist eine Folie drauf, damit keine Bakterien drauf kommen“, meinte ein Kind. Auch die Rollen zum Fahren des Bettes entdeckten die Kinder. Natürlich probierte das zukünftige Krankenhauspersonal auch die verschiedenen Knöpfe am Bett aus.

Im Schock-Raum gab es allerlei Spannendes zu Bestaunen – vom Kleidersack über die vielen Gerätschaften, die ordentlich aufgeräumten Schränke bis hin zur Spucktüte. Zwei ganz mutige Kinder durften einen Patienten spielen, an dem Thomas Unger spielerisch das Anlegen einer Kanüle mit dem sogenannten „Schmetterling“ zeigte. Auch die Spritze wurde genau unter die Lupe genommen, Röntgenbilder bestaunt und ein echter Oberschenkelknochen inspiziert.

Der Abschluss der interessanten und lehrreichen Notaufnahmeführung war im Gipsraum. Dort verwandelten sich die Kinder mit Mundschutz und OP-Haube in kleine Ärzte, um anschließend einen eigen Gips an den Arm zu bekommen. Dieser durfte zur Erinnerung mit nach Hause genommen werden.