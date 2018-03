Kinder können wieder im Schatten planschen

Rechtzeitig zur aktuellen Hitzewelle ist im Sigmaringer Freibad das Sonnensegel über dem Babybecken repariert worden. Mehrere Wochen lang konnte es nicht aufgespannt werden – zum Verdruss vieler Eltern, deren Kleinkinder beim Planschen der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren. Die Schuld an der verzögerten Reparatur hatte aber nicht die Stadt: „Wir haben damit die Firma beauftragt, die das Segel installiert hat“, sagt Beate Fritz, Pressesprecherin der Stadt. Diese sei auch mehrfach daran erinnert worden, das Segel zu reparieren – aber erst Anfang dieser Woche war es dann tatsächlich soweit.

Ansonsten läuft es derzeit rund im Freibad. Dieses Jahr waren bereits rund 25000 Badegäste dort. „Das entspricht ziemlich genau dem Vorjahreswert um diese Zeit“, sagt Fritz. Das durchwachsene Wetter der vergangenen Wochen habe sich insgesamt nicht negativ ausgewirkt, „wir sind mit den bisherigen Besucherzahlen zufrieden“. Die aktuelle Hitzewelle dürfte dazu beitragen, dass diese in den nächsten Tagen deutlich in die Höhe schnellen. Der Sprung ins Wasser gehört schließlich zu den wenigen Dingen, die den Menschen im Moment ein bisschen Erfrischung verschaffen.

Hoffen auf gute Saison

Nach dem verhältnismäßig schlechten Freibadjahr 2014 mit knapp 52000 Besuchern hofft die Stadt, dieses Jahr wieder an die guten Vorjahre anschließen zu können. Von dem Ausreißer im vergangenen Jahr abgesehen, kommen laut Fritz seit Jahren konstant um die 80000 Badegäste pro Saison nach Sigmaringen.

Auch das Freibadfest am kommenden Samstag, 4. Juli, soll Besucher – insbesondere Familien – anlocken. „An diesem Tag finden ein Fußball- und ein Volleyballturnier statt“, sagt Beate Fritz. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Seifenrutsche auf der Wiese, die beliebte Riesenkrake im Wasser und Kinderschminken.

Der nächste Programmpunkt steht zwei Wochen später an: Von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, findet in Zusammenarbeit mit Mengen und Pfullendorf der „Beach Cup“ statt – jeden Tag wird das Beachvolleyball-Turnier in einem anderen Freibad ausgetragen. In Mengen geht es am Freitag um 15 Uhr los. In Pfullendorf treten die Spieler am Samstag und in Sigmaringen am Sonntag gegeneinander an. Beginn ist dort jeweils um 11 Uhr. „Pro Stadt können vier Teams mitmachen“, sagt Beate Fritz. Dem Siegerteam winken als Gewinn 300 Euro. Wer weitere Informationen haben möchte, kann sich im Sigmaringer Freibad an den Schwimmmeister wenden.