Kinder geben in Sigmaringen eine „Zir-Kurs“-Vorführung

„Manege frei“ hieß es am Freitagnachmittag in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule – im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Sigmaringen beeindruckten 17 Kinder und zwei Hunde ihr Publikum mit einer 90-minütigen, sehr unterhaltsamen Zirkusvorstellung.

Doch bevor es soweit war, hieß es für die Akteure üben, üben und nochmals üben. Eine Woche lang wurde unter fachmännischer Aufsicht des freiberuflichen Künstlers Jürgen Seybold jeden Nachmittag dreieinhalb Stunden lang geprobt. Auch wenn ein gewisser Ehrgeiz zu spüren war, kam der Spaß nicht zu kurz. Einige der Schüler waren bereits zum wiederholten Mal dabei.

„Es war eine gute Gruppe und eine Woche mit jeder Menge Arbeit, aber auch viel Spaß“, resümierte Jürgen Seybold, der den „Zir-Kurs“ mittlerweile seit fast 20 Jahren anbietet. „1997 habe ich einen Grundkurs für Theater- und Zirkuspädagogik absolviert, alles andere habe ich mir dann autodidaktisch angenommen“, erzählt der Künstler aus Hermentingen, der unter anderem an der Theodor-Heuss-Realschule und in Mariaberg Theaterprojekte betreut.

Zum großen Finale, der Zirkusvorstellung, konnten die Kinder dann vor ihren Familien und Freunden zeigen, was sie in einer Woche erlernt hatten. Und das konnte sich sehen lassen: Rotnasige Clowns wirbelten vor dem schwarzen Bühnenvorhang ebenso umher wie die Mädels mit ihren akrobatischen Einlagen wie Radschlag, Brücke oder Pyramiden. Zauberer erstaunten mit allerlei Magie und Tricks, Würfel verschwanden und tauchten wieder auf, ein Gemüseschneider zerschnitt zum Glück nur Möhren. Riesige Einräder, liebevoll Giraffe genannt, wurden von den Mädels in schwindelerregender Höhe über die Bühne gefahren und Geschicklichkeit und Balance wurden mit Laufbällen, Laufrollen oder Diabolos unter Beweis gestellt. Natürlich durften auch die atemberaubenden Zauberkisten nicht fehlen, in denen der Mensch scheinbar „zerlegt“ wird. Selbst ein niemals endender Wasservorrat beeindruckte die Zuschauer, wurden doch die Krüge leergegossen und waren anschließend immer wieder voll. Eine Hellseherin entzifferte mit ihrer Assistentin den Buchstaben A richtig in ihrer magischen Zauberkugel, den sich zuvor eine Zuschauerin zufällig in einem Buch ausgesucht hatte. Zu guter Letzt kam auch diese Zirkusvorstellung nicht ganz ohne Tiere aus. Die beiden Hunde, Joschka und Gretel, sprangen durch Reifen und zeigten mit den Kindern Kunststücke.

Am Ende hatten Publikum und Akteure jede Menge Spaß. „Das haben sie echt toll gemacht“, hörte man eine Oma im Publikum raunen. Als Zugabe sprang Joschka auf dem Schulhof noch durch einen brennenden Reifen. Das Feuer der Anzündfackeln wurde zuvor von Jürgen Seybold im Mund „verschluckt“.