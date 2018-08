Kinder erleben Führung im Kunstmuseum

Kunst und Kinder? Das passt ausgezeichnet, besonders in den Ferien. Eine Kinderführung durch das Kunstmuseum Laiz, Ablacher Straße 2, gibt es am Dienstag, 28. August, um 10 Uhr. Zu erleben sind die Werke des Bildhauers Josef Henselmann und es gibt auch viele Objekte, die Kinder ansprechen: seine Kinder und Enkel hat der Künstler porträtiert und dargestellt, Tiere in verschiedenen Größen sind zu entdecken und nicht zuletzt werden die Fragen beantwortet, warum vor dem Haus ein Esel steht und welche Werke bekannt sind in Laiz und Sigmaringen.

Je nach Aufmerksamkeit dauert die Führung zwischen 30 und 45 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Auch sollten die Kinder in Begleitung Erwachsener kommen. Der Eintritt für Kinder beträgt 1 Euro, für Erwachsene 3 Euro.