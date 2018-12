Kinder erhalten Weihnachtsgeschenke

Der Sportler Rainer Schwanz vor einigen Tagen im Café Seelos Spendengelder an die Kinder im Auftrag der Angelo-Stiftung überreicht. Insgesamt seien von rund 60 Spendern rund 2350 Euro zusammengekommen. Dazu trat der Zaubermeister David Pricking auf. Insgesamt waren sechs Familien eingeladen, die von der Angelo-Familie betreut werden. Er sei mit den Schicksalen konfrontiert gewesen, schreibt der Sportler: Down-Syndrom bei der Geburt, Leukämie im Alter von zwei Jahren, Verlust eines Beins im Alter von vier Jahren aufgrund eines bösartigen Tumors, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und zudem belaste alle Familien ihre schlechte finanzielle Lage. „Jemandem wie mir, der sich weder um Gesundheit noch um das finanzielle Überleben wirkliche Sorgen machen musste, wird da schon anders und Probleme wie zu viele Überstunden oder schlechter Kaffee werden so absolut absurd“, schreibt der Sportler. Daher durfte jedem Kind einen Umschlag mit einer Spende übergeben. Die hätten sich riesig gefreut, denn Geschenke in der Größenordnung 100 Euro wären ohne die Unterstützung der Spender nicht möglich für die Familien.