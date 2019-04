Kinder der Lassbergschule entdecken bei Zirkuswoche ihr Talent

Eigentlich ist es nur eine kleine Turnhalle, doch an diesem Nachmittag ist es eine Zirkusmanege. Eigentlich sind es Kinder mit Problemen beim Hören oder Sprechen, doch heute sind sie alle kleine Zirkuskünstler. Eigentlich sind es Sonderpädagoginnen, doch heute assistieren sie den Kindergarten- und Schulkindern bei ihren Kunststücken. All das machte das Zirkusprojekt in der Lassbergschule möglich, das dort eine Woche lang stattfand.

Drei Regeln für die Manege

Währenddessen galt das Motto „Üben, üben üben“. Zwei Fachkräfte vom „Zirkus Zappzarap“ waren dabei und studierten mit allen Kindern eine manegereife Zirkusnummer ein. Am Freitagvormittag stand die Generalprobe auf dem Plan, am Mittag folgen zwei Aufführungen hintereinander. Bei all der Konzentration und Anspannung ging es allen voran um die Freude der Kinder. Das war Hans vom „Zirkus Zappzarap“ wichtig: „Drei Regeln gibt es. Erstens: hinter dem Vorhang wird nicht gequatscht. Zweitens: Lehrkräfte, steht nicht im Weg rum. Drittens: Habt Freude!“

Und das hatten die 54 Kinder der Lassbergschule begriffen. Sie lachten, alberten herum, lauschten aber auch gespannt und konzentriert. Stress hatten vor allem die Lehrkräfte, die hinter dem Vorhang alles dafür gaben dass jedes Kind an seinem Platz stand, das richtige Kostüm trug und rechtzeitig die Manege betrat. „Es ist für uns gar nicht so einfach, die Kinder einfach machen zu lassen und ihnen allein die Verantwortung zuzumuten“, gab Alexandra Hoffmann, Schulleiterin der Lassbergschule, zu.

Doch es galt das Motto „Kannst du nicht war gestern“, und das wurde auch gelebt und umgesetzt. Stani, zehn Jahre, brachte es auf den Punkt: „Ich wusste gar nicht, dass ich so talentiert bin.“ Das sagte er selbstbewusst und ließ fünf Hula-Hoop-Reifen um seine Hüften kreisen.

Auch Sirac, sechs Jahre alt, meinte: „Ich springe Seil, das war nicht schwierig zu lernen“. Dabei hüpfte er hoch in die Luft mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Und Maricosa, zehn Jahre alt, hatte ihren Einsatz gleich an verschiedenen Stellen: bei der Ansage, beim Einmarsch, bei der Akrobatik. Auch kleine Zauberer standen auf der Bühne und zeigten pfiffige Tricks. Alexandra Hoffmann sagte augenzwinkernd: „Die Zauberer mussten alle unterschreiben, dass sie nichts und niemandem von den Tricks verraten.“

Sie mussten also ihr Geheimnis bewahren und werden sicher noch lange an diese Projektwoche zurückdenken, die dank der Unterstützung verschiedener Spender und des Einsatzes der Eltern bei Waffelverkauf möglich war. „Unsere Kinder haben uns gezeigt, was in ihnen steckt. Wir sind stolz auf jedes Einzelne und auf den tollen Zusammenhalt untereinander“, lobte Hoffmann nach der Abschlussveranstaltung.