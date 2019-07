Kinder der Bilharzschule messen ihre Kräfte beim Lesewettbewerb

Die Schüler der Klassen zwei bis fünf der Bilharzschule haben sich am Lesewettbewerb beteiligt, den der Förderverein jedes Jahr durchführt. Jeweils drei Kinder aus jeder Klasse lasen zunächst einen bekannten Text aus einem selbst gewählten Buch und anschließend einen unbekannten Text. Die Jury setzte sich unter anderem zusammen aus einem Mitglied des Fördervereins, der Schulleiterin Susanne Seßler, Alexandra Straub und zwei Schülerinnen der Werkrealschule, nämlich Kim Jäger und Franka Mayer. Teils waren die Entscheidungen einfach, teils fiel es nicht leicht, und so gab es in der fünften Klasse zwei zweite Preise. Zur Preisverleihung brachte die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Lieb-Heckel, Büchergutscheine und Trostpreise mit. Alle Klassen belohnten die Preisträger mit Applaus. In jeder Klassenstufe gab es drei Trostpreise und drei Hauptpreise, die vom Förderverein finanziert wurden.

In der Bilharzschule hat Lesen einen hohen Stellenwert und viele Schüler nehmen teil am antolin-Programm „Mit Lesen punkten“. Susanne Seßler überreichte an jeweils drei antolin-Leser einer Klasse mit der höchsten Punktzahl eine Urkunde.