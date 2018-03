Kinder begeistern mit Wild-West-Abenteuer

Der Laizer Kinderball erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dass die Festhalle Balkenheim am Fasnetssonntag wegen Überfüllung vorübergehend schließen musste, gab es bisher jedoch noch nie. Die Plätze in der Halle waren alle vergeben, und die Stimmung der jungen Narren auf dem Höhepunkt. Wenn eine leicht überforderte Lehrerin mit ihren genervten Schülern einen total uncoolen Museumsbesuch plant, kann das schon mal im Chaos enden – oder, wie es das Motto des Kinderballs ankündigt, in einem „Abenteuer im wilden Westen“.

Vollkommen gelangweilt und mit ihrer leicht schrulligen Lehrerin Miss Caroline (hervorragend parodiert von Sylvia Bantle) vorweg, begeben sich die Schüler auf einen Ausflug ins Völkerkundemuseum. Die einzige Aufregung besteht in Miss Carolines Hysterie und der Warnung vor einem geheimnisvollen Buch, das auf keinen Fall geöffnet werden darf.

Geheimnisvolles Buch geöffnet

Damit sind natürlich Ungehorsam und höchstes Interesse bei den Lausbuben geweckt. Das Buch wird geöffnet und das Unheil nimmt seinen Lauf: Die gesamte Klasse wird weggebeamt und zurück bleibt eine völlig konfuse Lehrerin.

Zum Glück hat sie das Buch mit den zu lösenden Aufgaben, um die Schüler wieder zurückzuholen. Diese sind im wilden Westen gelandet, wo es zunächst noch sehr entzückend zugeht. Kleine Kakteen tanzen mit bunten Tüchern und verzaubern die Prärie und das Publikum. Dann müssen die Schüler selbst in Rollen schlüpfen. Als tanzende Indianer, Gold-schürfende oder Lasso-schwingende Cowboys und als Cancan-Tänzerinnen löst jede Gruppe mit Bravour eine Aufgabe, um wieder in die Gegenwart und zu Miss Caroline zurückzufinden.

Als musizierende Cowboys kommen ihnen sogar die Laizer JuMus mit toller Wild-West-Musik zu Hilfe. Selbst die etwas verschrobene, aber liebenswerte Lehrerin nutzt die Zeit, um mit ihren amerikanischen Freundinnen einen Line-Dance einzustudieren. Diesen führen die Damen dann auch voller Freude auf, als am Ende alle Aufgaben gelöst und die Schüler wohlbehalten zurück sind.

Die sieben Frauen des Kinderball-Teams haben mit einer fantastischen Teilnehmerzahl von 56 Kindern in knapp vier Wochen eine logistische und närrische Meisterleistung vollbracht. So war es Johannes Wolf, Zunftmeister der Laizer Balkenstrecker, am Ende der Show eine Herzenssache, den Bühnenakteuren und den Organisatoren für einen wunderbaren Nachmittag zu danken.