Kind wird beim Fahrradfahren von Auto erfasst

Ein neun Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Donnerstag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Ziegelacker in Sigmaringen verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, übersah er beim Überqueren der Fahrbahn ein Auto. Die 57-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der Neunjährige stürzte von seinem Fahrrad und zog sich leichte Blessuren zu, schreibt die Polizei. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.