Kind und Karriere verbinden

„Kind oder Karriere – Müssen wir uns wirklich entscheiden?“ Mit dieser Fragestellung hat sich die Auftaktveranstaltung der Frauenwirtschaftstage in der Alten Schule in Sigmaringen beschäftigt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Sigmaringen, Sandra Knör, und der Projektleiterin Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben, Katja Enke.

Die jährlich landesweit stattfindenden Frauenwirtschaftstage setzen sich aktiv für die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen im Erwerbsleben und in der Wirtschaft ein, wobei der diesjährige Schwerpunkt auf „Frauen in Führungspositionen und unternehmerischer Verantwortung“ liegt. Anja Reith, Referentin eines Impulsvortrages, nahm bei der Betrachtung der Eingangsfrage die meist jüngeren Zuhörerinnen auf einen psychologischen Exkurs über Entscheidungsfindungen mit. Rationale Aspekte beeinflussen die Entscheidungen einer jeden weit weniger als emotionale, so hieß es.

Dass Kind und Karriere miteinander vereinbar sind, dass sich daraus sogar eine Win-win-Situation sowohl für die Familie als auch für das Unternehmen ergeben kann, das vermittelten in der anschließenden Diskussionsrunde vier Frauen in Führungspositionen. Sie gaben engagiert und offen Einblicke in ihre Lebenskonzepte. In einer kurzen Runde stellten sich vier Frauen in Führungspositionen vor: Wirtschaftswissenschaftlerin Susanne Bix, Ramona Vosselmann, Linda Kelly und Heike Müller.

„Frauen müssen daran arbeiten, nicht so ticken zu wollen wie Männer in Führungspositionen. Authentisch bleiben, sich nicht heruntersetzen, Nein sagen lernen, wenn es beispielsweise darum geht, wer in der Firma Geschenke für die Kollegen besorgt oder den Terminkalender schreibt“, formulierte Susanne Bix. Ungeteilte Zustimmung bei den Podiumsfrauen fand ihre Aussage über die Notwendigkeit der Bildung von Netzwerken, angefangen bei der Familie, den Freunden bis hin zu Kontakten im Alltagsleben, um auf sich und das Unternehmen oder das Produkt aufmerksam zu machen. „Zu denken, wenn ich gut bin, wird’s schon mal jemand merken, ist die vollkommen falsche Denkweise“, so Susanne Bix.

Sich trotzdem auch Rechte herausnehmen

Die eigenen Ansprüche herunterschrauben, abgeben lernen, was einem weniger wichtig ist, eigene Wünsche aussprechen, sich das Recht herausnehmen, dass jetzt im Augenblick das Kind an erster Stelle steht, das empfahl Ramona Vosselmann. Auch Heike Müller, dreifache Mutter und Geschäftsführerin eines Betriebes mit 150 Mitarbeiterinnen, hat als Mutter von Zwillingen schon früh gelernt, Sachen liegen zu lassen oder Hilfe einzufordern.

Eine weitere Variante in die Podiumsrunde brachte Linda Kelly ein. Als Fachwirtin arbeitet sie auf einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb und weiß um das Konfliktpotential, das diese Lebens- und Arbeitsform in sich birgt. Seinen Platz bei der Abwägung eigener Stärken und Schwächen erkennen, Ausgleich von der Arbeit finden und diesen bewusst in den Alltag eingliedern, seien die Fundamente ihres beruflichen und familiären Lebens, betont Linda Kelly

In einer kurzen Fragerunde kamen die Unternehmerinnen mit den Zuhörerinnen ins Gespräch. „Solch eine Veranstaltung macht Mut, selber präsent zu werden“, so eine potentielle Start-up-Kandidatin am Ende eines gelungenen Vormittages.