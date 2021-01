Wegen eines Brandalarms ist die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen am Montag mit mehreren Fahrzeugen zu einem Wohnheim in der Konviktstraße gefahren. Ein zehn Jahre alter Junge hatte laut Polizei zuvor missbräuchlich den Notruftaster gedrückt und so den Alarm ausgelöst. Eine Brandgefahr bestand nicht, sodass die Wehrleute ohne zu Löschen wieder abrücken konnten.