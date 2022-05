Warum Kfz- und Elektroinnung nun auf eine verstärkte Zusammenarbeit setzen

Kfz- und Elektro-Innung Sigmaringen arbeiten zukünftig im Bereich Elektromobilität stärker zusammen, denn der Anteil der E-Fahrzeuge wächst stark. Die Ladeinfrastruktur und veraltete Elektroinstallationen in Häusern gelten als Herausforderung bei der Umsetzung der Energiewende. Die Vorstände beider Innungen wurden bei den turnusmäßigen Neuwahlen im Amt bestätigt.

„Das Kfz-Handwerk repariert und liefert E-Autos, das Elektro-Handwerk sorgt für Energieerzeugung auf Dächern, passende Leitungen im Haus und Wallboxen“, sagte Siegmund Bauknecht, Obermeister der Kfz-Innung. „Ein Grund für uns, stärker zusammen zu arbeiten und uns zu vernetzen“, ergänzte Klaus Strobel, Obermeister der Elektro-Innung, „so werden wir die Zukunft gemeinsam bewältigen und bieten unseren Kunden ganzheitliche Leistungen an.“

Pläne der Regierung

Referent Steffen Häusler vom Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg präsentierte den Aufbau und die Inhalte einer Innungshomepage. Anschließend ging er über zum Thema E-Mobilität. Aktuell zeige sich die Problematik, dass das durchschnittliche Alter der Elektroinstallationen in vielen Häusern etwa 60 Jahre betrage. Privatpersonen rate er deswegen, vor Installation einer Ladestation die elektrischen Anlagen durch einen Elektroniker überprüfen zu lassen. Weiterhin gab er einen Ausblick auf die Pläne der Regierung im Bereich der Ladeinfrastruktur. Er erläuterte aktuelle und geplante Förderprogramme, wie zum Beispiel die kombinierte Förderung von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Wallboxen.

Verfügbarer Strom ist das Problem

Der über Videokonferenz zugeschaltete Andreas Zühlke von der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH informierte die Anwesenden über Antriebs- und Ladekonzepte für E-Fahrzeuge. In seiner Darstellung der verschiedenen Arten von E-Fahrzeugen verwies er auf die Wichtigkeit der individuellen Fahrweise: „Je dynamischer die Fahrweise, desto weniger Reichweite,“ betonte er. Mit statistischen Daten belegte er die zunehmende Bedeutung des Elektroautos. So sei der Anteil an Benziner-Neuzulassungen im vergangenen Jahr um 28,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, der Anteil an Diesel-Fahrzeugen sogar um 36 Prozent. Autos mit alternativen Antrieben hätten einen Zuwachs von 26 Prozent erfahren.

Das Hauptproblem der E-Mobilität sehe er derzeit in der Verfügbarkeit des Stroms. Um die zukünftige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu decken, sei das Stromnetz noch nicht ausreichend ausgebaut. Als Innovation stellte er das bidirektionale Laden vor. Mithilfe dieser Technik geben Autos wieder Strom an die Haushalte ab. „E-Fahrzeuge dienen somit als mobiler Stromspeicher und kompensieren Lastschwankungen im Stromnetz“, erläuterte er.

Folgen des Kriegs

Siegmund Bauknecht führte in seinem Bericht die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Neu- und Gebrauchtwagenmarkt aus. Aufgrund eines Mangels an Halbleitern, Kabelbäumen oder Rohstoffen müssten Kunden mit langen Lieferzeiten bei Neuzulassungen rechnen. Dadurch steige der Druck auf dem Gebrauchtwagenmarkt, denn individuelle Mobilität, vor allem im ländlichen Raum, sei weiterhin wichtig - unabhängig vom Antriebskonzept.

Klaus Strobel bleibt Obermeister

Haushaltsplan standen sowohl bei der Elektro-, als auch der Kfz-Innung die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Die Mitglieder der Elektro-Innung bestätigten ihren Vorstand einstimmig im Amt. Klaus Strobel aus Ostrach wurde für weitere drei Jahre zum Obermeister gewählt. Sein Stellvertreter ist Alfons Burth aus Hohentengen. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Johannes Fischer (Bad Saulgau), Wolfgang Rukwid (Gammertingen), Oliver Neusch (Stetten a.k.M.) Andrew McCormick (Bad Saulgau) und Hans Stärk (Meßkirch) gewählt.

Ebenso wurde der Vorstand der Kfz-Innung einstimmig im Amt bestätigt und für drei Jahre wiedergewählt. Obermeister ist Siegmund Bauknecht aus Ostrach. Vertreten wird er von Ulrich Diener aus Sigmaringen. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Alexander Bippus-Jäger (Inzigkofen), Dominik Boden (Mengen), Florian Digel (Bad Saulgau), Edgar Hirz (Sigmaringen), Kuno Irßlinger (Meßkirch), Karl-Josef Seifried (Krauchenwies) und Benjamin Walk (Aach-Linz).