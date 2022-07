kfd – ein Netz das trägt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehr als hundert Jahre gibt es in Laiz eine kfd Gruppe (katholische Frauengemeinschaft Deutschland). Ein starkes Netz, das Frauen in jeder Lebenssituation zusammenhält und trägt – ein Grund zum Feiern. Im Festgottesdienst kam dieses Netz, aufgespannt vor dem Altar, auch optisch zur Geltung.

Pfarrer Dr. Dulik ging in seiner Predigt sehr persönlich auf den Wert von kleinen und großen Gemeinschaften ein. Mit dankbarem Blick auf Vergangenes und Mut machenden Texten sowie Gebeten in die Zukunft hinein zeigten die Frauen ihre Verwurzelung im Glauben. Schwungvolle Lieder, begleitet durch eine kleine Band, setzten musikalisch einen frohen Auftakt für die anschließende Feier im Rathaussaal.

Die Vorsitzende Ulrike Köberle-Stehle begrüßte im Namen des Vorstandsteams, bestehend aus Ulrike Hornsteiner-Peschke, Adelinde Maier, Claudia Krimm-Schmidt und Dorothea Stumpp, die Gäste und lud sie zum reichhaltigen Buffet ein. Die Frauen genossen die lang vermissten Begegnungen und Gespräche. Dankesworte und Segenswünsche aus der Seelsorgeeinheit überbrachten Pfarrer Dulik und Gemeindereferentin Frau Chevalier. Die Dekanatsvorsitzende der kfd, Frau Stumpp, wertschätzte die Arbeit der Frauen des Teams aus Laiz mit kleinen Frauenfiguren von Künstlerin J. Kösel.

Eine Bildershow über die vergangenen Veranstaltungen für die Frauen zeigte die große Vielfalt von Themen, die vor Ort über lange Zeit und Generationen hinweg angeboten wurden. Schöne Erinnerungen auch an Frauen, die nicht mehr da sind, wurden ausgetauscht. Roland Single aus Winterlingen ließ mit Gesang und Texten die Feier froh ausklingen.

Die kfd Laiz ist Teil des Bundesverbandes mit 450 000 Frauen. Dieser vertritt die Anliegen und Themen von Frauen in Kirche und Gesellschaft. Der Verband setzt sich zum Beispiel für die Mütterrente, für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit ein, steht für Umwelt- und Schöpfungsbewahrung und bildet Kulturmittlerinnen aus. Er ist seit 1996 Mitglied im Netzwerk Diakonat der Frau. Beim Weltgebetstag vernetzen sich Frauen rund um den Globus.

Die kfd bezieht Stellung zu vielen, auch schwierigen kirchlichen Themen. Ihre Hilfsprojekte „Kinderhilfe Bethlehem“ und „Frauen in Not (FIN)“ zeugen von großer Solidarität über den Kirchturm hinaus. Frauen bereichern auch künftig das kirchliche Leben in den Gemeinden.