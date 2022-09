Kerstin Weschke hat das Foto des Monats August gemacht

- Das erste Foto des Monats beim städtischen Fotowettbewerb ist gekürt. Gewählt wurde das Foto „Regenbogenliebe“ von Kerstin Weschke. Die Fotografin erhält ein Überraschungspaket der Stadt Sigmaringen. Die Stadt dankt für zahlreiche Einsendungen im August und freut uns auf Septemberbilder.Jeder kann ein Foto, allerdings nur im Querformat und mit einer guten Auflösung, bis zum 10. Oktober schicken an post@sigmaringen.de. Anzugeben sind neben Namen und Kontaktdaten noch eine Bildbezeichnung, Aufnahmedatum und den Ort der Aufnahme. Einsender müssen die Fotos selbst in Sigmaringen oder Ortsteilen von Sigmaringen aufgenommen haben. Mit dem Einsenden der Fotos und der Teilnahme am Wettbewerb gehen sämtliche Rechte an dem Bild an die Stadt Sigmaringen über. Foto: Kerstin Weschke/Stadt Sigmaringen