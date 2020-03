Kenia-Projekt richtet Hilferuf an die Liebfrauenschule

Auch wenn die Corona-Pandemie Deutschland in Atem hält, befinden wir uns gegenüber anderen Ländern in einer recht komfortablen Situation. Denn was passiert, wenn Corona in ärmeren, schwächeren Ländern ausbricht, die nicht über ein so gut funktionierendes Gesundheits- und Gemeinwesen verfügen? Eine Antwort auf diese Frage liefert ein dramatischer Hilferuf, der die Sigmaringer Liebfrauenschule gerade von einem ihrer Kenia-Projekte erreichte, die sie seit Jahren unterstützt.

Das Projekt Uhuru widmet sich seit mehr als 15 Jahren der Versorgung, Erziehung und Bildung von Straßenkindern in den Manyatta-Slums in der Stadt Kisumu. Vorstandsmitglied Jonas Puhm schreibt an die Schule: „Wir stehen vor einer großen Bedrohung und Herausforderung aufgrund von Corona, denn das Virus ist inzwischen auch in Kenia angekommen. Die Straßenkinder gehören aufgrund der Existenzarmut ihrer Familien zur absoluten Risikogruppe. Viele sind HIV-positiv, zum Teil Waisenkinder und sowohl finanziell als auch vom Immunsystem her nicht für eine solche dramatische Krise gewappnet. Viele werden kein Einkommen mehr haben, die Lebensmittel werden knapp und teuer. Neben dem Virus drohen Hunger und soziale Konflikte.“

Doch das krisenerprobte Team von Uhuru wird angesichts dieser Herausforderung sofort aktiv: Das Team fasste schnell den Entschluss, den gefährdeten Kindern und ihren Familien zu helfen. Zunächst soll das 18-köpfige Uhuru-Team die Haushalte der 179 Kinder in den Slums mit „Corona-Schutz-Paketen“ versorgen. Diese beinhalten Nahrung und Hygienemittel und sollen zunächst für eine Woche reichen. „Wir sind offenbar die einzige Organisation im Slum, die sich jetzt um die Menschen kümmert“, schreibt Jonas Puhm.

Auch das andere Keniaprojekt der Liebfrauenschule, Jiamini CBO, das in den Slums bei Thika in der Nähe von Nairobi aktiv ist, steht im Zuge der Corona-Pandemie vor einer neuen Situation. Dort werden die Kinder mit Betreuern aus den engen Slums raus aufs Land geschickt. Doch sie benötigen Unterkunft, Betreuung und Versorgung – eine „logistische, personelle und finanzielle Mammutaufgabe“, wie es Alexandra Senner von Jiamini CBO beschreibt.

Beide Organisationen leisten Aufklärungsarbeit zum Schutz vor Infektionen. Dabei gilt auch für die Helfer vor Ort: Der Schutz der Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Sie erhalten Schulungen, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Beide Organisationen haben kreativ und schnell reagiert und ihre Kinder nicht allein gelassen. Zur Durchsetzung ihrer Ideen benötigen sie aber gerade jetzt finanzielle Unterstützung.