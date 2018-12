Keiner soll Weihnachten alleine feiern

Die Ehrenamtskoordinatorin für den Besuchsdienst der Seelsorgeeinheit Sigmaringen, Xenia Krämer, und Gemeindereferentin Maritta Lieb laden zu „Weihnachten für alle“ ein: Ob jung oder alt, ob alleinstehend oder zu zweit, ob getrennt lebend oder verwitwet, alle sollen sich angesprochen fühlen, alle, die den wohl emotionalsten Tag des Jahres, den Heiligen Abend, nicht alleine verbringen möchten.

Mit einem bunten Plakat, auf dem ein energisch voranschreitender Engel die Richtung vorgibt, informierten Xenia Krämer und Maritta Lieb am internationalen Tag des Ehrenamtes über das diesjährige Angebot der Seelsorgeeinheit Sigmaringen für diesen Tag. Zeit für Gespräche, für Geschichten, für Musik bei Kaffee und Kuchen bietet das langjährige Helferteam den Besuchern an, von denen jeder Einzelne herzlich willkommen ist, so Xenia Krämer. Da das Gemeindehaus St Fidelis aus organisatorischen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht war das Organisationsteam auf der Suche nach einer neuen Räumlichkeit. In unmittelbarer Nachbarschaft wurde man fündig, vom Leiter der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen Franz Vees und seinen Mitarbeiterinnen mit offenen Armen aufgenommen und so steht einem festlichen Nachmittag im Cafe Classic nichts entgegen. Die Veranstaltung „Weihnachten für alle“ beginnt am 24. Dezember um 14 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Wer einen Fahrdienst benötigt oder weitere Informationen möchte kann sich bis zum 20. Dezember unter der Telefonnummer 730 930 an das Pfarrbüro Mittendrin wenden.