Keine Arbeitserlaubnis: Zoll kontrolliert Dönerladen

Der Zoll hat am Dienstagvormittag einen Dönerimbiss in der Sigmaringer Innenstadt kontrolliert. Das teilt das Hauptzollamt Ulm auf Nachfrage der SZ mit. Dabei ging es um Schwarzarbeit.

Die Beamten waren in der Antonstraße gesichtet worden und hatten vor dem Alten Schlachthof ihren Wagen geparkt. Hagen Kohlmann, Sprecher des Hauptzollamts Ulm, teilt mit, dass die Beamten wegen besagter Kontrolle unterwegs waren.

Hinweis aus der Bevölkerung löst Kontrolle aus

Hintergrund sei ein Hinweis aus der Bevölkerung, dass ein Mitarbeiter in dem Lokal keine Arbeitserlaubnis besitze und damit schwarz arbeite. „Das ist in der Gastronomie ein generelles Problem“, so Kohlmann. Manchmal mangele es an der Arbeitserlaubnis, manchmal aber auch an der generellen Aufenthaltserlaubnis.

Der Hinweis habe sich vor Ort auch bestätigt. Der einzige Mitarbeiter, der an diesem Vormittag gearbeitet hat, habe keine Arbeitserlaubnis besessen und musste seine Tätigkeit sofort niederlegen. Daraufhin sei das Geschäft zumindest an diesem Tag geschlossen worden, so Kohlmann. Der Betrieb sollte aber wieder geöffnet haben. Eine dauerhafte Schließung war nicht die Folge des Zolleinsatzes.