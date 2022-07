Kehrt der Kuhschädel doch noch zurück?

Aus Alt mach Neu? Für das Wahrzeichen des Alten Schlachthofs in Sigmaringen, den über dem Eingang wachenden Kuhschädel, gibt es offenbar doch noch eine Perspektive. Die Spur führt zur stadtbekannten Restauratoren-Familie Lorch.

Der ermittelnde Beamte hat für den Moment alles unternommen, was möglich war. Polizeisprecher Christian Sugg

Der Reihe nach: Im Spät-Herbst vergangenen Jahres war der Kuhschädel im Zuge von Sanierungsarbeiten am Dach des Alten Schlachthofs gestohlen worden.

Die Stadt als Eigentümer hatte den Diebstahl bei der Polizei angezeigt – allerdings bislang ohne Erfolg. „Der ermittelnde Beamte hat für den Moment alles unternommen, was möglich war“, sagt Christian Sugg, einer der Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg. Dazu gehörte eine Recherche auf bekannten Internet-Verkaufsportalen, die aber nichts ergab. „Aus der Bevölkerung kamen zudem keine Hinweise“, sagt Sugg.

Stadtbekannter Künstler und Restaurator

Scheint der Kuhschädel, der weit mehr als 100 Jahre über dem Alten Schlachthof gewacht hat, also verschwunden zu sein, gibt es nun aber unverhofft doch noch eine Chance auf Rückkehr des Schädels an seine alte Wirkungsstätte. „Mein Vater Ernst Lorch hatte vor langer Zeit einen vergoldeten Abguss vom Original erstellt“, sagt dessen Tochter Daniela Lorch, die sich daran aber selbst gar nicht mehr erinnern konnte. „Dieser Dank gebührt Bruno Wahr, der lange Mitarbeiter bei meinem Vater war“, sagt sie.

Viele Kirchen renoviert

Ernst Lorch war ein Sigmaringer Urgestein und hinterließ als Künstler, Restaurator und Kirchenmaler nicht nur in der Stadt Sigmaringen, sondern weit darüber hinaus Spuren. Mit einem bisweilen zehnköpfigen Mitarbeiterstamm restaurierte er viele Kirchen, Fachwerkhäuser und Kapellen im ganzen Südwesten Baden-Württembergs.

Die vor vielen Jahren bereits erschaffene Replik des Kuhschädels vom Alten Schlachthof fristet ihr Dasein aktuell noch in einem Depot – doch wie lange noch? Daniela Lorch hat ihn der Stadt Sigmaringen zum Kauf angeboten. (Foto: Privat)

Am 20. Juni 2018 war er im Alter von 82 Jahren verstorben. Viele seiner Kunstwerke hat Tochter Daniela Lorch in einem Depot in der Stadt untergebracht: „Und da steht tatsächlich auch der goldene Kuhschädel“, sagt sie und freut sich.

Das Wetter als Thema

Daniela Lorch würde den Schädel nun gerne gemeinsam mit ihrem Bruder Ingomar Lorch, der als Kunsthistoriker in Essen (Nordrhein-Westfalen) tätig ist, verkaufen: „Das habe ich der Stadt Sigmaringen auch bereits signalisiert“, sagt sie. Die Stadt selbst will jetzt aktiv werden, muss aber beispielsweise prüfen, inwieweit der Kuhschädel den Herausforderungen des unterschiedlichen Wetters standhält. „Unser Stadtbaumeister Thomas Exler wird sich mit Daniela Lorch im August treffen, um sich den Kuhschädel anzuschauen und gegebenenfalls über einen Kauf zu verhandeln“, sagt Stadtsprecherin Jennifer Krämer.

In Gold sogar besser als vorher?

Bernhard Maier, Vorstand bei den Ateliers im Alten Schlachthof, würde sich naturgemäß freuen, wenn der Kuhschädel zurückkehren würde – auch wenn es „nur“ das Duplikat wäre. „Dadurch, dass die Replik vergoldet ist, wäre es in gewisser Weise ja sogar eine Aufwertung“, sagt er und schmunzelt.