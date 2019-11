Katia Innerhofer belegt mit ihrer Kollektion in Cannes den ersten Platz

Die angehende Modedesignerin Katia Innerhofer, Schülerin der Modefachschule Sigmaringen, belegt mit ihrer allerersten Kollektion überhaupt im französischen Cannes beim europaweiten Fashion-Design-Contest „The Link“ den ersten Platz im Bereich Athleisure Wear.

Über einhundert der wichtigsten Modedesign-Schulen aus ganz Europa hatten sich am Fashion-Design-Contest „The Link“ von Maredimoda beteiligt. Insgesamt nur neun Bewerber durften allerdings nach einem zweistufigen Auswahlverfahren ins Finale einziehen.

Die erst 21 Jahre alte Katia Innerhofer, aktuell Modedesign-Schülerin an der Modefachschule Sigmaringen, kam in einem der drei Wettbewerbsbereiche – Athleisure Wear – als einzige Teilnehmerin einer deutschen Modeschule ins Finale und räumte vergangene Woche beim Finale im Palais des Festivals in Cannes gleich den ersten Platz ab. Und das mit ihrer allerersten Kollektion überhaupt. Ihre Athleisure-Wear-Kollektion „Mint Semicircles“ überzeugte sowohl im Design als auch in der Ausarbeitung. Die angehende Modedesignerin und Maßschneiderin hat die Kollektion, die sich für In- als auch Outdoor-Sport eignet und auch alltagstauglich ist, sowohl selbst entworfen, als auch selbst genäht. „Das ich mit meiner ersten Kollektion gleich solch einen Erfolg habe, ist natürlich absoluter Wahnsinn“, sagt die Schülerin, die sich aktuell im dritten Jahr ihrer Ausbildung an der Modefachschule Sigmaringen befindet.

Der Contest des italienischen Konsortiums Maredimoda, das Stoffe und hochwertiges Zubehör für Bade- und Unterwäsche sowie Athleisure-Mode produziert, gilt in der Branche als Karriere-Sprungbrett.

Ihre Karriere jedenfalls scheint die angehende Modedesignerin und Maßschneiderin schon einmal von Null auf Hundert beschleunigt zu haben.