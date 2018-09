Kathrin Kipfmüller ist neue stellvertretende Schulleiterin

An der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) gab es am Schuljahresanfang einige personelle Veränderungen. Nach der Ernennung von Konrektor Steffen Heyden zum Schulleiter in Meßkirch, konnte eine schnelle und unkomplizierte Nachfolge für diese Funktionsstelle in Sigmaringen gewährleistet werden. Mit Kathrin Kipfmüller wurde eine Lehrerin mit den Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung betraut, die schon seit 2010 zum Stammpersonal der Schule gehört. Kipfmüller hat sich in den vergangenen Schuljahren in den Bereichen Kompetenzanalyse, Differenzierung, Lernbegleitung, SMV und in der Steuergruppe der THRS erfolgreich und nutzbringend eingebracht. Die 35 Jahre alte Pädagogin unterrichtet die Fächer Englisch, Mathematik und evangelische Religion, stammt ursprünglich aus Franken und absolvierte ihr Studium in Baden-Württemberg an der PH Weingarten.

Schulrätin Eleonore Wiehl konnte Frau Kipfmüller in der ersten Gesamtlehrerkonferenz zur Stellvertreterin von Realschulrektor Hardy Fredrich ernennen. Frau Kipfmüller ist künftig für die Stunden- und Vertretungspläne, einige Verwaltungsaufgaben, aber auch für Bereiche der Schulentwicklung in Kooperation mit Rektor Fredrich und dem Kollegium zuständig. Sie freue sich auf die organisatorischen und pädagogischen Aufgaben und wolle ihr Bestes dafür geben. Ihr sei eine gute Kommunikation und eine Optimierung von Prozessen wichtig. Hardy Fredrich zeigte sich dementsprechend zufrieden, da die neue befähigte Stellvertreterin die Besonderheiten der Schule, das pädagogische Profil und die Mitarbeiter sehr gut kenne und die Arbeit nahtlos und engagiert weiterführen könne.

In der ersten Schulwoche hatten sich weiterhin einige neue Lehrkräfte in der Versammlung aller Schüler in der Turnhalle vorgestellt. Neun neue Lehrer unterrichten an der THRS die nunmehr 464 Schüler mit weiteren Stammlehrern, in 18 Klassen als Klassenlehrer oder Fachlehrer: Samuel Niepmann (M, Bio, Geo, WBS), Isabella Wurst (Anwärterin - M, Mu, Phy), Moussa Fouani (E, G, Geo), Kerstin Schaarschmidt (Fr, Sp, Bio), Annette Sedlaczek(AES, Sp), Diana Rumpel (D, Bio), Kathrin Kratz (M, Ku, Te), Sabine Heyden (Mu, Fr, Bio), Kathrin Fingerle (Rel ev.).

Insgesamt kann die THRS nun 37 Lehrkräfte einsetzen und hat damit eine relativ gute Lehrerversorgung vorzuweisen. Momentan sind an der THRS, trotz der angespannten Personalsituation im Land, der Pflichtbereich, die Förderung und ein kleiner Ganztagesbereich gewährleistet.