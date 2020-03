Katholiken finden Nachfolger für Pfarrer Liviu

Pfarrer Diego Oscar Elola aus Mannheim übernimmt die Kooperatorenstelle in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen. Wie die katholische Kirche mitteilt, wird der Pfarrer seinen Dienst am 10. Mai beginnen. „Bei allen Hiobsbotschaften der vergangenen Tage freuen wir uns über diese gute Nachricht aus Freiburg“, heißt es in der Mitteilung.

Der aus Argentinien stammende Diego Oscar Elola war Leiter der spanischsprachigen Gemeinde in Mannheim/Weinheim. „Mit ihm gewinnen wir einen jungen, dynamischen Priester für unser Team und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, schreibt die Kirche weiter.

Damit ist schneller als gedacht ein Nachfolger für Pfarrer Liviu Jitianu gefunden worden. Der Kooperator hatte sich Anfang des Monats nach dreijähriger Tätigkeit aus Sigmaringen verabschiedet. Eine Tätigkeit als Seelsorger in einer Teilgemeinde von Zürich und als Dozent an der Universität in Luzern sind die neuen Stationen in seinem Leben.