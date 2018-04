Katholiken entzünden am Feuer die Osterkerze

Mehrere Hundert Gläubige haben am Karsamstag in St. Johann die Osternacht gefeiert. Zu Beginn des Gottesdienstes wurde das Osterfeuer gesegnet, und Pfarrer Ekkehard Baumgartner entzündete daran die Osterkerze.

Nachdem das Ministerium in die dunkle Kirche eingezogen und dreimal der Ruf „Lumen Christi“, Licht Christi, erklungen war, entzündeten die Ministranten an der Osterkerze ihre Kerzen und gaben das Licht an die Gläubigen weiter. Das Besondere an der Liturgie der Osternacht: Erst nach den alttestamentlichen Lesungen und der Botschaft von der Auferstehung Jesu werden in der Kirche zum Gloria die elektrischen Lichter entzündet. Pfarrer Baumgartner rief die Gläubigen zur Umkehr auf. Kein Protz und kein Prunk, sondern die Wundmale Christi ermahnten zum Neuanfang: „Jesus ist der Weg.“ Die Botschaft von der Auferstehung müssten die Menschen auf ihr alltägliches Leben übertragen. Statt Besitz anzuhäufen und an sich selbst zu denken, sollten die Menschen sich vielmehr um die Allgemeinheit kümmern.