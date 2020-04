Kasper und Bello sind auf Youtube unterwegs

Ostern ohne Kasperletheater? Das ist für Jürgen Steiert, den Leiter des Sigmaringer Puppentheaters unvorstellbar. In diesem Jahr hat er deshalb sein Konzept einfach kurzfristig an die Umstände, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie herrschen, angepasst. Sein Ostertheater wird auf Einladung des Vereins Rittergarten im Buchladen Stiefel in Tuttlingen stattfinden und für Zuschauer live auf dem Youtube-Kanal von TV-Tut übertragen.

Da heißt, für Kasper und Bello hat sich erst einmal nicht so viel verändert. Die beiden haben wie so oft alle Hände und Pfoten voll zu tun, um die Ostereier und Geschenke an die Großmutter wieder zu beschaffen, die der fiese Zauberer einfach so, aus Jux und Dollerei weggezaubert hat. Doch da hat er die Rechnung wohl nicht mit den beiden cleveren Kerlen gemacht. Denn für Kasper ist klar, Ostern ohne Ostereier, das möchte er den Kindern und Erwachsenen nicht zumuten. Es beginnt eine wilde Jagd nach den Ostereiern.