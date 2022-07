Karin Richter übernimmt die Leitung des Fachbereichs Soziales

Karin Richter, die bislang Kämmerin in der Gemeinde Weissach war, ist neue Leiterin des Fachbereichs Soziales im Landratsamt Sigmaringen. Die Diplomverwaltungswirtin übernimmt mit ihrem Team von 70 Mitarbeitenden Verantwortung für Menschen, die auf Hilfen infolge einer Behinderung, Pflegesituation oder sonstigen Unterstützungsleistungen angewiesen sind. Auch Themen wie Grundsicherung und Versorgungsleistungen werden im Fachbereich Soziales verantwortet. In der aktuellen Situation ist die Unterstützung für Asylsuchende und auch für Geflüchtete aus der Ukraine einer der Aufgabenschwerpunkte.

„Karin Richter bringt für ihre neue Aufgabe bei uns reichhaltige Erfahrung sowohl aus dem sozialen Bereich, als auch als Kämmerin mit. In Zeiten, in denen die finanziellen Mittel knapper werden, ist es umso wichtiger eine erfahrene Fachfrau zu haben, die zum Wohle der Menschen die vorhandenen Mittel bestmöglich einsetzt. Ich freue mich daher sehr, dass wir Frau Richter für diese Aufgabe in unserem Landkreis gewinnen konnten“, so Landrätin Stefanie Bürkle.

„Die aktuelle Situation zur Bewältigung der Flüchtlingsströme sowie die Novellierung des Bundesteilhabegesetzes stellen hohe Anforderungen an den Landkreis Sigmaringen. Diese Aufgabe möchte ich zusammen mit einem hochmotivierten Team angehen, um ganzheitliche und schnelle Lösungen für die Betroffenen zu erzielen. Wichtig ist mir hierbei, die Menschen im Mittelpunkt zu sehen, ohne die finanzielle Seite aus dem Blick zu verlieren“, so Richter.

Karin Richter folgt auf Hans-Peter Oßwald, der in seinem neuen Heimatlandkreis die Leitung des Bereichs Integration und Migration übernahm.