Kanusaison startet mit einheitlichen neuen Regeln für den ganzen Landkreis

Nun ist endlich Frieden im Landkreis Sigmaringen zwischen Kanuverleihern und Naturschützern, dies hoffen zumindest Rolf Vögtle, Stellvertreter des Landrates und Reinhold Kranz, Leiter des Fachbereichs Umwelt. Denn die neue Regelung, der Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessengemeinschaften, trat bereits am ersten Mai in Kraft. Damit ist erstmals einheitlich die Streckenbenutzung im gesamten Landkreis geregelt.

Im Wesentlichen kann man drei Bausteine benennen, die die Änderung umfassen: So ist erstens die Strecke von Hundersingen bis Scheer für die gewerbliche Nutzung gesperrt. Hier sollen die Vogelnistplätze geschützt werden. Sportler können aber mit einem separaten Schein die Strecke befahren.

Zweitens dürfen insgesamt täglich 265 Boote auf dem gesamten Abschnitt innerhalb der Landkreisgrenze fahren. Davon sind 195 Fahrten für gewerbliche sowie 70 überbleibende für Kanufahrer mit eigenen Booten vorgesehen. Die Anmeldung, um gewerbliche Kontingente zu erhalten, galt bis zum 1. Mai. Die gewerblichen Kontingente wurden somit auf vier Betriebe im Landkreis verteilt.

Drittens ist der Pegelstand maßgeblich, um die Donau überhaupt zu befahren. In der Hauptsaison muss der Stand zwischen Hausen und Scheer bei 53 sowie ab Scheer bis Hundertsingen bei 56 Zentimeter liegen. Es gilt der Stand um 8 Uhr, beziehungsweise um 18 Uhr am Vorabend. In der Nebensaison gelten andere Regeln.

Kontrolle ist besser

Neuerdings müssen Jugendzeltplätze ihre Fahrtkontingente beantragen, sobald die Fahrten über 250 Meter hinausgehen. Nun sollen auch die Informationsschilder geändert werden. Was bleibt ist die Kontrollinstanz. So wird weiterhin Markus Ellinger die Donau nach regelbrüchigen Kanuten absuchen. Zuerst informiert der Ranger noch die Unwissenden, danach kann es aber auch zu Bußgeldern kommen.

Wie die SZ berichtete, war vom Regierungspräsidium ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Demnach galt die Sperrung zwischen Beuron und Hausen i. T., einen Mindestpegelstand von 65 Zentimeter zwischen Hausen und Laiz sowie eine Beschränkung auf 60 Boote am Tag als angemessen. Darauf stützten sich Umweltschützer als sie ihre Petition gegen die Regelungen vom Landratsamt einreichten. Danach wurde vom Regierungspräsidium ein Kompromiss vorgeschlagen, der im Großen und Ganzen angenommen wurde. Der Naturschutzbund schaltete sich nochmals ein, man wollte eine andere Verteilung der Kontingente, sodass in Folge die privaten Nutzer mehr Plätze erhielten. „Man versucht einen Spagat zwischen Tourismus, Naturschutz und gewerblichen Interessen zu machen“, meint Vögtle vom Landratsamt.

Gewerbe ist unzufrieden

„Die gewerblichen Betreiber sind nicht zufrieden, man versucht sich aber mit der Entscheidung zu arrangieren“, meint der Unternehmer Günter Irion. Schließlich beachte man bei der neuen Regelung nicht, dass sich Privatpersonen auch Boote mieteten, aber dann einen separaten Befahrungsschein beantragen würden.

Der Naturschutzverbund hat sich gegenüber dem Landratsamt mit dem Kompromiss einverstanden erklärt. Günter Irion befürchtet aber, dass mit der nächsten Saison wieder neue Forderungen kommen.

So oder so, meint Reinhold Kranz vom Fachbereich Umwelt, wären in den vergangenen Jahren sowieso nur an vier bis fünf Tagen die gewährten Kontingente ausgereizt worden. Ob sich das in dieser Saison ändert, werde sich noch herausstellen. Beide Seiten mussten Abstriche machen. Nach der Saison wird sich dann herausstellen, ob der Kompromiss bestehen bleibt.